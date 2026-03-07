Borussia Dortmund po sezonie straci ważnego zawodnika. Lars Ricken w rozmowie ze "Sky Sport" przekazał, że niemiecki klub rozstanie się z Julianem Brandtem. Wygasający kontrakt pomocnika nie zostanie przedłużony.

Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Julian Brandt opuści Borussię Dortmund

Obecny sezon nie jest wybitny w wykonaniu Borussii Dortmund. Drużyna prowadzona przez Niko Kovaca zakończyła już swój udział w Lidze Mistrzów, przegrywając na etapie 1/16 finału w dwumeczu z Atalantą Bergamo. BVB również już ma tylko matematyczne szanse na tytuł mistrza Niemiec, ponieważ ich strata do Bayernu Monachium jest ogromna. Pozostało im zatem walczyć o wicemistrzostwo kraju.

W sobotę Borussia Dortmund odniosła ligowe zwycięstwo nad FC Koln (2:1). Głośniej niż o meczu zaczęło się jednak mówił o pomeczowym wywiadzie Larsa Rickena. Kierownik sportowy niemieckiego klubu w rozmowie ze „Sky Sport” ogłosił ważną informację. Otóż Signal Iduna Park po sezonie straci Juliana Brandta. Wygasający kontrakt pomocnika nie zostanie przedłużony.

Negocjacje między stronami trwały bardzo długo. Nawet przez moment nie było blisko między nimi porozumienia. Teraz już wiemy, że Julian Brandt po siedmiu latach opuści Borussię Dortmund. Niemiecki pomocnik jednak nie powinien mieć problemu ze znalezieniem sobie nowego zespołu. 29-latek od dawna wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku.

Julian Brandt w trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Niemiec zdołał zgromadzić na koncie aż 10 trafień, a także dwie asysty.