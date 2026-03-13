Borussia Dortmund rozstaje się z kolejnymi zawodnikami. Wszystko już przesądzone

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Niklas Sule i Salih Ozcan opuszczają BVB

Borussia Dortmund w lutym pożegnała się z rozgrywkami Ligi Mistrzów po dramatycznym dwumeczu z Atalantą Bergamo. W 1. Bundeslidze drużyna Niko Kovaca zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli, jednak kwestia mistrzostwa praktycznie rozstrzygnęła się po porażce w Der Klassikerze z Bayernem Monachium (2:3) na Signal Iduna Park.

Po zakończeniu obecnego sezonu w klubie z Dortmundu dojdzie do kolejnych zmian kadrowych. Jak informuje dziennikarz Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sport”, klub osiągnął porozumienie z dwoma zawodnikami w sprawie przyszłości ich kontraktów.

Z zespołem po sezonie pożegnają się Niklas Sule oraz Salih Ozcan. Umowy obu piłkarzy wygasają wraz z końcem obecnych rozgrywek i nie zostaną przedłużone. Decyzja została podjęta wspólnie przez klub oraz samych zawodników. To jednak nie koniec zmian w kadrze BVB. W ostatnich dniach pojawiły się również informacje, że z klubem rozstaje się także Julian Brandt, którego kontrakt również nie zostanie przedłużony.

Niklas Sule trafił do Dortmundu w 2022 roku z Bayernu Monachium. W trwającym sezonie 30-letni środkowy obrońca rozegrał 11 spotkań i zanotował jedną asystę. Jeszcze mniejszą rolę w drużynie odegrał Ozcan, który w obecnych rozgrywkach wystąpił zaledwie osiem razy. Turecki pomocnik dołączył do Borussii cztery lata temu z FC Koln za około pięć milionów euro.