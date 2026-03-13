Borussia Dortmund rozstaje się z kolejnymi zawodnikami. Wszystko już przesądzone

12:50, 13. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sport / Florian Plettenberg

Borussia Dortmund porządkuje kadrę przed kolejnym sezonem. Niklas Sule i Salih Ozcan po zakończeniu obecnej kampanii opuszczą szeregi niemieckiego klubu - ujawnił Florian Plettenberg.

Niko Kovac
Niko Kovac

Niklas Sule i Salih Ozcan opuszczają BVB

Borussia Dortmund w lutym pożegnała się z rozgrywkami Ligi Mistrzów po dramatycznym dwumeczu z Atalantą Bergamo. W 1. Bundeslidze drużyna Niko Kovaca zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli, jednak kwestia mistrzostwa praktycznie rozstrzygnęła się po porażce w Der Klassikerze z Bayernem Monachium (2:3) na Signal Iduna Park.

Po zakończeniu obecnego sezonu w klubie z Dortmundu dojdzie do kolejnych zmian kadrowych. Jak informuje dziennikarz Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sport”, klub osiągnął porozumienie z dwoma zawodnikami w sprawie przyszłości ich kontraktów.

Z zespołem po sezonie pożegnają się Niklas Sule oraz Salih Ozcan. Umowy obu piłkarzy wygasają wraz z końcem obecnych rozgrywek i nie zostaną przedłużone. Decyzja została podjęta wspólnie przez klub oraz samych zawodników. To jednak nie koniec zmian w kadrze BVB. W ostatnich dniach pojawiły się również informacje, że z klubem rozstaje się także Julian Brandt, którego kontrakt również nie zostanie przedłużony.

Niklas Sule trafił do Dortmundu w 2022 roku z Bayernu Monachium. W trwającym sezonie 30-letni środkowy obrońca rozegrał 11 spotkań i zanotował jedną asystę. Jeszcze mniejszą rolę w drużynie odegrał Ozcan, który w obecnych rozgrywkach wystąpił zaledwie osiem razy. Turecki pomocnik dołączył do Borussii cztery lata temu z FC Koln za około pięć milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości