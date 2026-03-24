Serhou Guirassy może opuścić Borussię Dortmund. Napastnik jest łączony z FC Barceloną. Niemiecki klub natomiast wytypował już jego następcę. Wybór padł na Fisnika Asllaniego z Hoffenheim - informuje Ekrem Konur.

Borussia Dortmund w letnim okienku może stracić kluczowego zawodnika. Serhou Guirassy znalazł się bowiem na celowniku FC Barcelony. Do przeprowadzki napastnika faktycznie może dojść, ale Duma Katalonii musi wyłożyć na stół 50 milionów euro. Jedynie za taką kwotę niemiecki klub jest skłonny sprzedać reprezentanta Gwinei.

Jak się okazuje, Borussia Dortmund przygotowuje się do rozstania z Serhou Guirassym i już wytypowała następcę swojego gwiazdora. Ekrem Konur poinformował, że trop niemieckiego klubu prowadzi do ich ligowego rywala. Otóż w kręgu zainteresowań zespołu z Signal Iduna Park znalazł się Fisnik Asllani, który na co dzień reprezentuje barwy Hoffenheim.

Borussia Dortmund jednak musi mieć na uwadze, że urodzony w Berlinie reprezentant Kosowa jest łakomym kąskiem na rynku. Okazuje się, że napastnik jest bacznie obserwowany przez Bayern Monachium i… FC Barcelonę. Na dodatek, za sprowadzenie 23-latka z PreZero Areny trzeba zapłacić około 25 milionów euro.

Fisnik Asllani w trwającej kampanii rozegrał 28 spotkań w koszulce Hoffenheim. Reprezentant Kosowa może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył osiem asyst.