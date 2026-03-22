FC Barcelona od dawna interesuje się Serhou Guirassym. Jak się okazuje, napastnik Borussii Dortmund rzeczywiście latem może trafić na Camp Nou. Duma Katalonii zamierza rywalizować z Al-Ittihad o 30-latka - donosi hiszpański "SPORT".

Serhou Guirassy pozostaje celem transferowym FC Barcelony

FC Barcelona przygotowuje się do nadchodzącego letniego okienka transferowego. Mistrzowie Hiszpanii rozglądają się za wzmocnieniami, ale także myślą nad swoim budżetem. Nie jest wielką tajemnicą, że Blaugrana zmaga się z problemami finansowymi. Duma Katalonii zatem ostrożnie podchodzi do potencjalnych wzmocnień, zwracając głównie uwagę nad dysponowaną gotówką.

Tymczasem najnowsze nowinki transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje hiszpański „SPORT”. Otóż Duma Katalonii wcale nie zrezygnowała z zakupów w Borussii Dortmund. Mistrzowie La Liga wciąż myślą o pozyskaniu Serhou Guirassy’ego, który od wielu tygodni znajduje się pod ich obserwacją. Napastnik BVB jest postzegany jako możliwy następca Roberta Lewandowskiego.

FC BArcelona będzie musiała się ostro natrudzić, aby przekonać Serhou Guirassy’ego do przeprowadkzi. Napastnik z Gwinei znajduje się również w kręgu zainteresowań Al-Ittihad. Saudyjczycy dysponują zdecydowanie większym budżetem niż Hiszpanie, więc są w stanie zaoferować napastnikowi lukratywną ofertę kontraktu. Czas pokaże, gdzie finalnie w przyszłym zagra 30-latek.

Serhou Guirassy w trwającej kampanii rozegrał 39 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 18 trafień, a także zaliczył sześć asyst.