Borussia Dortmund chce pozyskać reprezentanta Polski!

Borussia Dortmund jest faworytem w walce o transfer młodzieżowego reprezentanta Polski. Kacper Potulski cieszy się jednak o wiele większym zainteresowaniem. Obrońcę obserwuje również Bayern Monachium - infomuje serwis fussballdaten.de.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Borussia Dortmund

Potulski rozchwytywany. Borussia Dortmund faworytem, ale chce go też Bayern

Borussia Dortmund kojarzy się polskim kibicom przede wszystkim z okresu, gdy w klubie grało trio Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek. To właśnie z nimi w składzie BvB święciła największe triumfy w XXI wieku. Niewykluczone, że w bliskiej przyszłości kolejny piłkarz z Polski trafi na Signal Iduna Park. Ciekawe informacje przekazał serwis fussballdaten.de.

Według nich na radarze Borussii Dortmund znalazł się Kacper Potulski. Młodzieżowy reprezentant Polski zachwyca w FSV Mainz, gdzie przebojem wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce. Urs Fischer jakiś czas temu powiedział o nim, że gra jak 35-letni weteran. Dodajmy, że środkowy obrońca ma dopiero zaledwie 18 lat! W tym sezonie rozegrał już 15 meczów i zdobył bramkę.

Talent stopera dostrzegła Borussia, która według źródła ma największe szanse na transfer. Niemniej jednak zainteresowanie Potulskim jest bardzo duże. Zwłaszcza w Bundeslidze, gdzie obserwują go jeszcze takie marki jak Bayern Monachium, Stuttgart czy Bayer Leverkusen. Transfer polskiego piłkarza może być jednym z najdroższych w historii, jeśli mowa o zawodnikach z polskim paszportem. Kwota ma wynieść pomiędzy 15 a 25 milionów euro. Gdyby tak się stało, znalazłby się w TOP10 najdroższych zawodników z naszego kraju.

Potulski trafił do Mainz latem 2023 roku z akademii Legii Warszawa. Jak na obrońcę wyróżniał się w juniorskich ligach w Niemczech skutecznością. Łącznie w akademii klubu z Moguncji wystąpił w 40 meczach, w których zdobył 8 bramek.