Borussia Dortmund chce pozyskać reprezentanta Polski!

09:11, 8. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  fussballdaten.de

Borussia Dortmund jest faworytem w walce o transfer młodzieżowego reprezentanta Polski. Kacper Potulski cieszy się jednak o wiele większym zainteresowaniem. Obrońcę obserwuje również Bayern Monachium - infomuje serwis fussballdaten.de.

Borussia Dortmund
Obserwuj nas w
ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Borussia Dortmund

Potulski rozchwytywany. Borussia Dortmund faworytem, ale chce go też Bayern

Borussia Dortmund kojarzy się polskim kibicom przede wszystkim z okresu, gdy w klubie grało trio Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek. To właśnie z nimi w składzie BvB święciła największe triumfy w XXI wieku. Niewykluczone, że w bliskiej przyszłości kolejny piłkarz z Polski trafi na Signal Iduna Park. Ciekawe informacje przekazał serwis fussballdaten.de.

Według nich na radarze Borussii Dortmund znalazł się Kacper Potulski. Młodzieżowy reprezentant Polski zachwyca w FSV Mainz, gdzie przebojem wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce. Urs Fischer jakiś czas temu powiedział o nim, że gra jak 35-letni weteran. Dodajmy, że środkowy obrońca ma dopiero zaledwie 18 lat! W tym sezonie rozegrał już 15 meczów i zdobył bramkę.

Talent stopera dostrzegła Borussia, która według źródła ma największe szanse na transfer. Niemniej jednak zainteresowanie Potulskim jest bardzo duże. Zwłaszcza w Bundeslidze, gdzie obserwują go jeszcze takie marki jak Bayern Monachium, Stuttgart czy Bayer Leverkusen. Transfer polskiego piłkarza może być jednym z najdroższych w historii, jeśli mowa o zawodnikach z polskim paszportem. Kwota ma wynieść pomiędzy 15 a 25 milionów euro. Gdyby tak się stało, znalazłby się w TOP10 najdroższych zawodników z naszego kraju.

Potulski trafił do Mainz latem 2023 roku z akademii Legii Warszawa. Jak na obrońcę wyróżniał się w juniorskich ligach w Niemczech skutecznością. Łącznie w akademii klubu z Moguncji wystąpił w 40 meczach, w których zdobył 8 bramek.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź