Bologna chce wicemistrza świata! On może rywalizować ze Skorupskim

Bologna rozgląda się za nowym bramkarzem, ponieważ Łukasz Skorupski doznał kontuzji. Jak donosi Ekrem Konur na liście życzeń pojawił się wicemistrz świata z 2018 roku - Dominik Livaković.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Dominik Livaković łączony z transferem do Bologni

Łukasz Skorupski od lat stanowi ważny element Bologni. Z reprezentantem Polski w składzie Rossoblu nie tylko awansowali do Ligi Mistrzów, ale również wygrali Puchar Włoch. Niestety w ostatnim meczu przed przerwą na reprezentacje 34-latek doznał kontuzji. W 8. minucie spotkania z Napoli musiał opuścić boisko. W bramce w jego miejsce pojawił się 17-letni Massimo Pessina.

Aktualnie ze względu na uraz nie tylko Skorupskiego, ale również Federico Ravaglii do gry dostępny jest tylko wcześniej wspomniany Pessina i 18-letni Ukko Happonen. W związku z tym podjęto decyzję o poszukiwaniu nowego bramkarza na rynku transferowym.

O potencjalnych nazwiskach można było przeczytać m.in. we włoskiej prasie. Z transferem do Bologni łączeni są tacy golkiperzy jak Luigi Sepe czy Salvatore Sirigu. To jednak tylko część nazwisk, ponieważ kandydatów jest dużo więcej. Jednego z nich przedstawił Ekrem Konur. Według dziennikarza na liście życzeń znalazł się Dominik Livaković, czyli bramkarz wypożyczony do Girony.

Livaković narzeka na brak minut. Odkąd trafił do La Liga, nie wystąpił w żadnym meczu. 30-latek chce grać, aby utrzymać rolę pierwszego bramkarza reprezentacji Chorwacji przed Mistrzostwami Świata w 2026 roku. Wcześniej w latach 2023-2025 bronił barw Fenerbahce.

Na swoim koncie ma aż 71 występów w drużynie narodowej. Z reprezentacją Chorwacji był wicemistrzem świata w 2018 roku, a także zdobył brązowy medal w 2022 roku. Livaković to wychowanek krajowego giganta, czyli Dinamo Zagrzeb.