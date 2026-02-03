Bobcek może odejść z Lechii za gigantyczną kwotę

Tomas Bobcek wzbudził zimą bardzo duże zainteresowanie klubów z Anglii, donosi Weszlo.com. Lechia Gdańsk pozostaje jednak nieugięta i jasno komunikuje, że sprzedaż swojego lidera możliwa jest tylko za gigantyczne pieniądze.

PressFocus Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Lechia stawia twarde warunki ws. Bobcka

Tomas Bobcek jest dziś jednym z najbardziej wyróżniających się piłkarzy Ekstraklasy. Napastnik Lechii Gdańsk regularnie trafia do siatki i ciągnie zespół w kluczowych momentach sezonu. Potwierdził to także w ostatnim meczu z Lechem Poznań, gdzie ponownie wpisał się na listę strzelców i pokazał, że jest w znakomitej formie.

Zimą nazwisko Słowaka pojawiło się w notesach kilku klubów z Anglii. Według Weszlo.com zapytania płynęły głównie z Championship oraz od zespołów z dolnej części Premier League. Nie były to ruchy przypadkowe, bo Bobcek od dłuższego czasu znajduje się pod obserwacją zagranicznych skautów.

Zainteresowanie nie wynika wyłącznie z liczby strzelonych bramek. Bobcek wyróżnia się także intensywnością gry i pracą bez piłki. Dane pokazują, że jest najczęściej strzelającym napastnikiem ligi oraz liderem pod względem xG. To profil bardzo ceniony w angielskim futbolu, gdzie tempo i fizyczność odgrywają kluczową rolę.

Lechia Gdańsk nie zamierza jednak oddawać swojej gwiazdy za pierwszą lepszą ofertę. Zimowe rozmowy miały zakończyć się jasnym przekazem. Klub oczekuje kwoty w okolicach dwunastu milionów euro, co oznaczałoby rekordowy transfer wychodzący w historii ligi. Dotychczasowe propozycje były o połowę niższe, donosi Weszlo.com.

Sytuacja może zmienić się latem. Jeśli Bobcek utrzyma skuteczność, zainteresowani z pewnością wrócą z mocniejszymi ofertami. Lechia jednocześnie prowadzi rozmowy o przedłużeniu kontraktu, chcąc wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną.

Zobacz również: Milik znów łączony z Górnikiem. Klub przerywa milczenie