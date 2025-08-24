Tottenham chce reprezentanta Maroka. To spadkowicz

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank - trener Tottenhamu Hotspur

Bilal El Khannouss celem transferowym Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur świetnie rozpoczął nowy sezon i już na starcie pokazuje, że zamierza walczyć o najwyższe cele. Co prawda, drużyna Thomasa Franka nie zdołała sięgnąć po Superpuchar Europy, przegrywając z Paris Saint-Germain dopiero po rzutach karnych (2:2 po 120 minutach, 3:4 w serii jedenastek), ale szybko odbiła to sobie na krajowym podwórku. W pierwszych kolejkach Premier League ekipa Kogutów pokazała siłę, pokonując Burnley 3:0, a następnie pewnie wygrywając 2:0 ze słynnym Manchesterem City. Kibice w biało-granatowej części północnego Londynu mają więc powody do optymizmu.

Mimo dobrego początku, Thomas Frank dostrzega jednak obszary wymagające poprawy. Jedną z pozycji, którą duński szkoleniowiec chce wzmocnić, jest środek pola. Według informacji portalu „AfricaFoot.com” na listę życzeń Tottenhamu Hotspur trafił ofensywny pomocnik Leicester City – Bilal El Khannouss. 22-krotny reprezentant Maroka od dłuższego czasu znajduje się na radarze kilku europejskich klubów, a teraz poważnie zainteresowały się nim także Koguty. Transfer 21-letniego zawodnika zwiększyłby konkurencję w drugiej linii w obliczu poważnej kontuzji Jamesa Maddisona.

Bilal El Khannouss, pomimo spadku z Leicester City do Championship, był jednym z najbardziej wyróżniających się piłkarzy w ekipie Lisów. Klub z King Power Stadium oczywiście pragnie zatrzymać swoją gwiazdę, choć zainteresowanie rośnie z każdej strony. Pomocnik ma ważny kontrakt aż do 30 czerwca 2028 roku, a jego wartość rynkowa szacowana jest na 28 milionów euro. Tottenham Hotspur traktuje sprowadzenie młodzieńca jako inwestycję w przyszłość, bo Marokańczyk uchodzi za zawodnika o dużym potencjale, który w odpowiednim otoczeniu może wskoczyć na jeszcze wyższy poziom.