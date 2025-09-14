Bereszyński blisko nowego klubu! Zostanie we Włoszech

Bartosz Bereszyński od ponad dwóch miesięcy jest bez pracy. Taki stan rzeczy nie potrwa już długo. Jak podaje serwis Meczyki.pl, lada moment Polak podpisze kontrakt z Palermo.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bartosz Bereszyński blisko podpisania kontraktu z Palermo

Bartosz Bereszyński w styczniu 2017 roku opuścił Ekstraklasę i przeprowadził się do Włoch, gdzie mieszka do dziś. Od początku pobytu na Półwyspie Apenińskim był związany z Sampdorią. Na krótką chwilę w ramach wypożyczenia przeniósł się do Napoli, a sezon 2023/2024 spędził w Empoli. Po ośmiu latach drużyna z Genui zdecydowała, że nie przedłuży kontraktu z prawym obrońcą.

Od 1 lipca Bereszyński pozostaje bez klubu, ale nie może narzekać na brak ofert. W ostatnich miesiącach zawodnik był łączony z powrotem do Polski. Zainteresowane piłkarzem były takie drużyny jak Raków Częstochowa czy Wieczysta Kraków. Nie brakowało również propozycji z Turcji. Ostatecznie wiele wskazuje na to, że popularny „Bereś” zostanie we Włoszech, gdzie będzie grał na poziomie Serie B.

Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że Bereszyński jest o krok od dołączenia do Palermo. Co więcej, Polak doszedł już do porozumienia ws. warunków kontraktu. Transakcja została jednak chwilowo wstrzymana ze względu na nieoczekiwane pozostanie w klubie Valerio Verre. Aktualnie zespół z Sycylii musi dostać zgodę od City Group, czyli właściciela klubu na sfinalizowanie transferu.

Bereszyński podczas pobytu we Włoszech rozegrał łącznie 207 meczów w Serie A oraz 22 spotkania w Serie B. Na swoim koncie ma mistrzostwo Włoch, które zdobył podczas wypożyczenia w Napoli.