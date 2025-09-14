Bereszyński blisko nowego klubu! Zostanie we Włoszech

15:46, 14. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Bartosz Bereszyński od ponad dwóch miesięcy jest bez pracy. Taki stan rzeczy nie potrwa już długo. Jak podaje serwis Meczyki.pl, lada moment Polak podpisze kontrakt z Palermo.

Bartosz Bereszyński
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bartosz Bereszyński blisko podpisania kontraktu z Palermo

Bartosz Bereszyński w styczniu 2017 roku opuścił Ekstraklasę i przeprowadził się do Włoch, gdzie mieszka do dziś. Od początku pobytu na Półwyspie Apenińskim był związany z Sampdorią. Na krótką chwilę w ramach wypożyczenia przeniósł się do Napoli, a sezon 2023/2024 spędził w Empoli. Po ośmiu latach drużyna z Genui zdecydowała, że nie przedłuży kontraktu z prawym obrońcą.

Od 1 lipca Bereszyński pozostaje bez klubu, ale nie może narzekać na brak ofert. W ostatnich miesiącach zawodnik był łączony z powrotem do Polski. Zainteresowane piłkarzem były takie drużyny jak Raków Częstochowa czy Wieczysta Kraków. Nie brakowało również propozycji z Turcji. Ostatecznie wiele wskazuje na to, że popularny „Bereś” zostanie we Włoszech, gdzie będzie grał na poziomie Serie B.

Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że Bereszyński jest o krok od dołączenia do Palermo. Co więcej, Polak doszedł już do porozumienia ws. warunków kontraktu. Transakcja została jednak chwilowo wstrzymana ze względu na nieoczekiwane pozostanie w klubie Valerio Verre. Aktualnie zespół z Sycylii musi dostać zgodę od City Group, czyli właściciela klubu na sfinalizowanie transferu.

Bereszyński podczas pobytu we Włoszech rozegrał łącznie 207 meczów w Serie A oraz 22 spotkania w Serie B. Na swoim koncie ma mistrzostwo Włoch, które zdobył podczas wypożyczenia w Napoli.