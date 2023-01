Źródło: The Telegraph/Relevo

Źródło: The Telegraph/Relevo

Pressfocus Na zdjęciu: Felipe

Nottingham Forest jest na dobrej drodze do zakontraktowania dwóch piłkarzy. Beniaminek Premier League korzysta z transferowych okazji.

Nottingham stara się o dwa transfery

Beniaminek Premier League prowadzi rozmowy z ligowym rywalem

Celem angielskiego klubu jest też zawodnik Atletico Madryt

Nottingham zakontraktuje piłkarza Atletico

Wtorek 31 stycznia to ostatni dzień zimowego okna transferowego. Kluby Premier League nie mają zatem wiele czasu na wzmocnienie składu jeszcze tej zimy. Należy się jednak spodziewać, że Nottingham zdąży zakontraktować niejednego zawodnika. Beniaminek Premier League zajmuje trzynaste miejsce w tabeli, ale przewaga tego klubu nad strefą spadkową to tylko cztery punkty.

Pierwsze nazwisko, które prawdopodobnie zasili szeregi Nottingham to Felipe. Znany z występów w Atletico Madryt Brazylijczyk, ma tylko kilka miesięcy kontraktu w hiszpańskim klubie. Środkowy obrońca pełni marginalną rolę w drużynie Diego Simeone. Jeszcze sezon temu zaliczył 26 występów w La Lidze. Teraz ma ich tylko 3. Matteo Moretto z Relevo.com przekazał iż Nottingham i Atletico dzieli niewiele w osiągnięciu porozumienia w sprawie Felipe, który do Anglii przeniósłby się jeszcze tej zimy.

W styczniu do beniaminka może trafić także Jonjo Shelvey. Anglik niegdyś nie musiał martwić się o skład w Newcastle. Teraz Sroki rosną siłę już bez 30-letniego pomocnika, który zmagał się w tym sezonie z problemami zdrowotnymi, przez co zaliczył tylko kilka występów w ekipie Eddie’ego Howe’a. Luke Edwards z The Telegraph poinformował o zaawansowanych rozmowach między Nottingham i Newcastle. Shelvey zmieniłby zatem pracodawcę na kilka miesięcy przed wygaśnięciem swojego kontraktu w dotychczasowym klubie.

Czytaj także: Były cel transferowy Chelsea zagra w Newcastle