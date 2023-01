Pressfocus Na zdjęciu: Anthony Gordon

Newcastle dokonało pierwszego transferu w zimę. Szeregi drużyny, którą dowodzi Eddie Howe, zasilił reprezentujący ostatnio Everton Anthony Gordon.

Anthony Gordon latem był łączony z Chelsea

Anglik finalnie dołączył do Newcastle

Kwota transferu to kilkadziesiąt milionów

Newcastle wzmocniło ofensywę

Piłkarze Newcastle spisują się rewelacyjnie w sezonie 2022/2023. Sroki są trzecią drużyną w tabeli Premier League i mają realną szansę na awans do fazy Ligi Mistrzów. Od pewnego czasu Eddie Howe może być jednak zaniepokojony. Jego podopieczni w czterech ostatnich spotkaniach strzelili tylko jednego gola. Klub postanowił zareagować i wzmocnił ofensywę. Do Newcastle za około 40 milionów funtów trafił Anthony Gordon.

– Odkąd usłyszałem o zainteresowaniu, zawsze byłem przekonany, że Newcastle jest dla mnie Myślę, że baza fanów i miasto naprawdę pasują do mnie jako osoby, sposób, w jaki drużyna gra pod okiem trenera w tej minucie, naprawdę mi odpowiada, a klub wygląda na to, że zmierza we właściwym kierunku. Czuję, że to naprawdę duży krok. Ludzie jeszcze nie widzieli, do czego jestem zdolny. Myślę, że pod kierownictwem trenera i sposobem, w jaki idzie klub, naprawdę mogę się tutaj wyróżniać – powiedział Anglik, który w tym sezonie strzelił dla Evertonu trzy gole w Premier League. Z angażu skrzydłowego zadowolony jest też Eddie Howe.

– Jestem zachwycony podpisaniem kontraktu z Anthonym – to wielki talent. Jestem naprawdę podekscytowany pracą z nim, rozwojem go i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co może zrobić w koszulce Newcastle – skomentował trener Newcastle.

