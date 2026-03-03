Bayern Monachium poluje na dwóch piłkarzy. Transferowy plan giganta

08:07, 3. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sport / Florian Plettenberg

Bayern Monachium zamierza latem pozyskać prawego obrońcę. Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sport" informuje, że na liście życzeń Bawarczyków znajdują się Daniel Banjaqui z Benfiki Lizbona oraz Givairo Read z Feyenoordu Rotterdam.

Vincent Kompany
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern rusza po prawego obrońcę. Dwa nazwiska na celowniku

Bayern Monachium w hicie 24. kolejki 1. Bundesliga pokonał Borussię Dortmund (3:2) na Signal Iduna Park. Spotkanie trzymało w napięciu do ostatnich minut. Mistrzowie Niemiec dwukrotnie tracili prowadzenie, a decydujący cios w 87. minucie zadał Joshua Kimmich. Dwie bramki dołożył niezawodny Harry Kane, który ma już na koncie 30 trafień ligowych w tym sezonie.

Równolegle do walki o kolejne trofea Bayern intensywnie pracuje nad letnimi wzmocnieniami. Jednym z priorytetów jest pozyskanie nowego prawego obrońcy. Jak informuje Florian Plettenberg ze „Sky Sport”, na liście życzeń bawarskiego giganta znajduje się Daniel Banjaqui z Benfiki Lizbona.

17-letni Portugalczyk dopiero wchodzi do seniorskiej piłki, ale w Monachium widzą w nim ogromny potencjał. Defensor rozegrał dotąd trzy spotkania w pierwszym zespole Orłów, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku. Priorytetem pozostaje jednak Givairo Read z Feyenoordu Rotterdam.

19-letni Holender jest monitorowany od dłuższego czasu, lecz do tej pory nie osiągnięto porozumienia ani z klubem, ani z otoczeniem zawodnika. Młodzieżowy reprezentant kraju w trwającym sezonie rozegrał 16 meczów, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Portal Transfermarkt.de wycenia defensora na 25 milionów euro.

Co ciekawe, sytuację Reada obserwuje również Liverpool. Zwolennikiem holenderskiego talentu jest menedżer The Reds Arne Slot, który chętnie sięga po zawodników z rynku holenderskiego.

