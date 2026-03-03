Bayern Monachium poluje na dwóch piłkarzy. Transferowy plan giganta

Bayern Monachium zamierza latem pozyskać prawego obrońcę. Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sport" informuje, że na liście życzeń Bawarczyków znajdują się Daniel Banjaqui z Benfiki Lizbona oraz Givairo Read z Feyenoordu Rotterdam.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern rusza po prawego obrońcę. Dwa nazwiska na celowniku

Bayern Monachium w hicie 24. kolejki 1. Bundesliga pokonał Borussię Dortmund (3:2) na Signal Iduna Park. Spotkanie trzymało w napięciu do ostatnich minut. Mistrzowie Niemiec dwukrotnie tracili prowadzenie, a decydujący cios w 87. minucie zadał Joshua Kimmich. Dwie bramki dołożył niezawodny Harry Kane, który ma już na koncie 30 trafień ligowych w tym sezonie.

Równolegle do walki o kolejne trofea Bayern intensywnie pracuje nad letnimi wzmocnieniami. Jednym z priorytetów jest pozyskanie nowego prawego obrońcy. Jak informuje Florian Plettenberg ze „Sky Sport”, na liście życzeń bawarskiego giganta znajduje się Daniel Banjaqui z Benfiki Lizbona.

17-letni Portugalczyk dopiero wchodzi do seniorskiej piłki, ale w Monachium widzą w nim ogromny potencjał. Defensor rozegrał dotąd trzy spotkania w pierwszym zespole Orłów, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku. Priorytetem pozostaje jednak Givairo Read z Feyenoordu Rotterdam.

19-letni Holender jest monitorowany od dłuższego czasu, lecz do tej pory nie osiągnięto porozumienia ani z klubem, ani z otoczeniem zawodnika. Młodzieżowy reprezentant kraju w trwającym sezonie rozegrał 16 meczów, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Portal Transfermarkt.de wycenia defensora na 25 milionów euro.

🚨🔴 EXCL | FC Bayern have added Daniel #Banjaqui to their list for the summer.



The 17 y/o promising right-back is under contract at Benfica until 2027. Bayern are interested, with the player and his management informed.



Bayern want to sign a new right. Givairo Read remains the… pic.twitter.com/R674ZMdALM — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 2, 2026

Co ciekawe, sytuację Reada obserwuje również Liverpool. Zwolennikiem holenderskiego talentu jest menedżer The Reds Arne Slot, który chętnie sięga po zawodników z rynku holenderskiego.