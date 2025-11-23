Bayern Monachium może dokonać zimą zmian w obronie. Bawarczycy zamierzają bowiem sprzedać Sachę Boeya. Francuz znajduje się na celowniku West Hamu United - przekazuje serwis "TZ".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Sacha Boey opuści Bayern? West Ham zainteresowany

Bayern Monachium zimą ubiegłego roku zdecydował się wzmocnić defensywę osobą Sachy Boeya. Francuz trafił na niemieckie boiska prosto z Galatasaray za kwotę 30 milionów euro. Wraz z przyjściem obrońcy wiązano spore nadzieje na Allianz Arenie, ale rzeczywistość okazała się bolesna. 25-latek kompletnie nie może się odnaleźć w Bundeslidze, przez co jego dobre występy można policzyć na palcach.

Z informacji przekazanych przez serwis „TZ” dowiadujemy się, że Sacha Boey wkrótce może zmienić otoczenie. Bayern Monachium planuje bowiem sprzedać swojego zawodnika już w styczniowym okienku transferowym. Defensor ze znalezieniem sobie nowego klubu nie powinien mieć problemu. Zawodnik bawarskiego zespołu jest typowany do przeprowadzki do West Hamu United.

Bayern Monachium bez zastanowienia zaakceptuje ofertę za Sachę Boeya. West Ham United zatem ma zielone światło, aby dopiąć ten ruch. Mistrzowie Niemiec mają już wytypowanego następcę Francuza. Ich celem transferowym jest Givario Reada, który na co dzień reprezentuje barwy Feyenoordu Rotterdam.

Sacha Boey dotychczas rozegrał 37 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Francuski obrońca zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także pięć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 25-latka na 18 milionów euro.