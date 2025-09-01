Bayern porozumiał się z Chelsea. Znamy warunki transferu

Bayern ma nowego napastnika
Saga transferowa z udziałem Nicolasa Jacksona dobiegła końca. Senegalczyk w tym okienku zamieni Chelsea na Bayern Monachium, co potwierdza Fabrizio Romano. Jednak w pewnym momencie wydawało się, że mimo zaplanowanych testów medycznych napastnik jednak nie przeniesie się na Allianz Arena i zostanie zmuszony do powrotu na Stamford Bridge. Było to spowodowane kontuzją Liama Delapa.
Ostatecznie Jackson zdołał postawić na swoim i zagra w koszulce Die Roten. Początkowo 24-latek miał dołączyć do mistrzów Niemiec na zasadzie wypożyczenia bez opcji wykupu, ale The Blues zmienili warunki i Bayern po sezonie będzie musiał definitywnie pozyskać snajpera.
Fabrizio Romano zdradził, że Bawarczycy zapłacą Chelsea 15 milionów euro za rozczyn pobyt Jacksona w Monachium, a piłkarz już uzgodnił pięcioletni kontrakt. Kwota wykupu ma wynieść 60 milonów euro, twierdzi Matt Law. Były zawodnik Villarrealu o miejsce w podstawowym składzie będzie rywalizował z Harrym Kane’em.