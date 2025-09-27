Bayern Monachium zdecydował. Transfer pomocnika bliski

Bayern Monachium nie zamierza blokować transferu Joao Palhinhy do Tottenhamu Hotspur - donosi "Bild". Pomocnik odzyskał wysoką formę podczas wypożyczenia w Premier League.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Joao Palhinha może zostać w Premier League

Bayern Monachium kontynuuje znakomity start w sezonie 2025/26, odnosząc osiem zwycięstw z rzędu. Drużyna prowadzona przez Vincenta Kompany’ego prowadzi w 1. Bundeslidze z kompletem punktów, a Harry Kane bije kolejne rekordy. Anglik strzelił już 100 goli dla Bawarczyków w 104 meczach.

Latem niemiecki gigant pozbył się Joao Palhinhy, który został wypożyczony do Tottenhamu Hotspur. Portugalski pomocnik, sprowadzony wcześniej przez Bayern z Fulham za 51 milionów euro, w Niemczech nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Teraz Palhinha błyszczy w barwach londyńskiego klubu prowadzonego przez Thomasa Franka, odzyskując wysoką formę w Premier League.

Według doniesień niemieckiego dziennika „Bild”, włodarze monachijskiego klubu skupiają się obecnie na innych rozwiązaniach w środku pola i nie planują ponownego związania się z Palhinhą. Tottenham powoli myśli nad wykupem Portugalczyka, a według informacji medialnych w grze jest kwota około 30 milionów euro, która mogłaby sfinalizować transfer.

Joao Palhinha w trakcie bieżącego sezonu strzelił dwa gole w ośmiu spotkaniach. Łącznie na boisku około 500 minut. Były gracz Sportingu Lizbona liczy, że regularne występy w Anglii pozwolą na grę z kadrą narodową na przyszłorocznym mundialu.