Bayern Monachium rozgląda się za przyszłorocznymi wzmocnieniami. Na ich radarze znalazł się piłkarz nie tak dawno łączony z FC Barceloną i Realem Madryt, A jest nim Murillo z Nottingham Forest - przekazuje "Bild".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Murillo wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium

Bayern Monachium już myśli o przyszłorocznym letnim okienku transferowym. W mediach przewija się wiele interesujących nazwisk łączonych z obecnym mistrzem Bundesligi. Często jednak mówi się w kontekście Bawarczyków o odejściach. Ostatnio pojawiła się bardzo ciekawa informacja związana z Leonem Goretzką. Otóż władze z Allianz Areny obecnie nie mają zamiaru przedłużać umowy z Niemcem.

Tymczasem najnowsze informacje transferowe z obozu Bayernu Monachium przekazuje dziennik „Bild”. Otóż mistrzowie Niemiec są gotowi przeprowadzić niezwykle głośne wzmocnienie. W kręgu zainteresowań Bawarczyków znalazł się Murillo, który na co dzień reprezentuje barwy Nottingham Forest. Warto zaznaczyć, że Brazylijczyk nie tak dawno był łączony z FC Barceloną i Realem Madryt.

Murillo to bez wątpienia jeden z najlepszych defensorów w całej Premier League. Bayern Monachium być może lada moment pożegna się z Dayotem Upamecano. Francuz miał już uzgodnić pierwsze warunki umowy z Manchesterem United. Brazylijczyk zatem może zastąpić reprezentanta Trójkolorowych na Allianz Arenie.

Murillo reprezentuje barwy Nottingham Forest od 2023 roku. Dotychczas brazylijski obrońca rozegrał 80 spotkań w koszulce popularnych The Reds. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.