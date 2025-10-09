Bayern sięgnie po gwiazdę? To były cel Barcelony i Realu

19:34, 9. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Bild

Bayern Monachium rozgląda się za przyszłorocznymi wzmocnieniami. Na ich radarze znalazł się piłkarz nie tak dawno łączony z FC Barceloną i Realem Madryt, A jest nim Murillo z Nottingham Forest - przekazuje "Bild".

Vincent Kompany
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Murillo wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium

Bayern Monachium już myśli o przyszłorocznym letnim okienku transferowym. W mediach przewija się wiele interesujących nazwisk łączonych z obecnym mistrzem Bundesligi. Często jednak mówi się w kontekście Bawarczyków o odejściach. Ostatnio pojawiła się bardzo ciekawa informacja związana z Leonem Goretzką. Otóż władze z Allianz Areny obecnie nie mają zamiaru przedłużać umowy z Niemcem.

Tymczasem najnowsze informacje transferowe z obozu Bayernu Monachium przekazuje dziennik „Bild”. Otóż mistrzowie Niemiec są gotowi przeprowadzić niezwykle głośne wzmocnienie. W kręgu zainteresowań Bawarczyków znalazł się Murillo, który na co dzień reprezentuje barwy Nottingham Forest. Warto zaznaczyć, że Brazylijczyk nie tak dawno był łączony z FC Barceloną i Realem Madryt.

Murillo to bez wątpienia jeden z najlepszych defensorów w całej Premier League. Bayern Monachium być może lada moment pożegna się z Dayotem Upamecano. Francuz miał już uzgodnić pierwsze warunki umowy z Manchesterem United. Brazylijczyk zatem może zastąpić reprezentanta Trójkolorowych na Allianz Arenie.

Murillo reprezentuje barwy Nottingham Forest od 2023 roku. Dotychczas brazylijski obrońca rozegrał 80 spotkań w koszulce popularnych The Reds. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.

POLECAMY TAKŻE

Robert Lewandowski
Lewandowski odstaje od czołówki. Barcelona na tym cierpi
Florentino Perez
Saliba już poza zasięgiem. Real wytypował trzech obrońców
Robert Lewandowski
Barcelona nie zapłaciła za Lewandowskiego! Bayern czeka na duże pieniądze