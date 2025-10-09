Bayern Monachium latem przyszłego roku może uszczuplić kadrę. Przyszłość Leona Goretzki w klubie stoi pod znakiem zapytania. Bawarczycy obecnie nie myślą o przedłużeniu umowy z Niemcem - donosi "Bild".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Loen Goretzka może opuścić Bayern Monachium

Bayern Monachium notuje fantastyczne wejście w sezon. Podopieczni Vincenta Kompany’ego idą jak burza, wygrywając wszystkie swoje dotychczasowe mecze. Mistrzowie Niemiec w swoim ostatnim spotkaniu okazali się lepsi na wyjeździe od Eintrachtu Frankfurt, wygrywając rezultatem 3:0. Tymczasem władze bawarskiego klubu już myślą o przyszłorocznej budowie składu.

Z informacji przekazanych przez dziennik „Bild” dowiadujemy się, że Bayern Monachium myśli o głośnym rozstaniu. Bawarczycy obecnie bowiem nie wiążą przyszłości z Leonem Goretzką. Umowa niemieckiego pomocnika wygasa 30 czerwca 2026 roku. Zatem po zakończeniu sezonu 30-latek może opuścić mistrzów Bundesligi jako wolny agent.

Bayern Monachium jednak nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Będziemy na to musieli jeszcze trochę poczekać. Leona Goretzka, jeśli nie wskoczy na swój dawny poziom, to lada moment może zakończyć się jego przygoda na Allianz Arenie. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się przyszłość klubowa wychowanka VfL Bochum.

Leon Goretzka reprezentuje barwy Bayernu Monachium od 2018 roku. Dotychczas niemiecki pomocnik rozegrał 272 spotkania w koszulce Bawarczyków. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 46 trafień, a także 48 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia doświadczonego zawodnika na 22 miliony euro.