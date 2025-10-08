Manchester United zamierza dokonać wielkiego wzmocnienia. Czerwone Diabły chcą pozyskać Dayota Upamecano z Bayernu Monachium. Między stronami doszło już do wstępnego porozumienia - donosi "Bild".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Dayot Upamecano może wzmocnić Manchester United

Manchester United zalicza kompromitujące wejście w ten sezon. Podopieczni Rubena Amorima zawodzą na całej linii. Sytuacja zespołu nie została poprawiona nawet przez transfery. A klub wydał tego lata mnóstwo pieniędzy. Czerwone Diabły już myślą o kolejnych wzmocnieniach i w ich notesie znajduje się wielu zawodników światowej klasy.

Z informacji przekazanych przez dziennik „Bild” dowiadujemy się, że Manchester United w przyszłym roku może przeprowadzić niezwykle głośny transfer. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Dayot Upamecano z Bayernu Monachium. Umowa Francuza z mistrzem Niemiec obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, więc zawodnik będzie wkrótce dostępny jako wolny agent.

Niemiecka prasa donosi, że Manchester United poczynił olbrzymi krok w negocjacjach z Dayotem Upamecano. Otóż obie strony osiągnęły już wstępne porozumienie w sprawie wynagrodzenia. Jednak do przeprowadzenia transferu pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Czas pokaże, czy reprezentant Francji finalnie wyląduje na Old Trafford.

Dayot Upamecano reprezentuje barwy Bayernu Monachium od 2021 roku. Dotychczas defensor rozegrał 161 spotkań w koszulce obecnego mistrza Niemiec. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie pięć trafień, a także 10 asyst.