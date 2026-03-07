Bayern Monachium zaczyna poszukiwać wzmocnień. Jak się okazuje, na ich celownik trafił były piłkarz Radomiaka Radom. A jest nim Luka Vusković, piłkarz Tottenhamu Hotspur obecnie wypożyczony do HSV Hamburg - donosi "TEAMtalk".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Luka Vusković łączony z Bayernem Monachium

Bayern Monachium rozgrywa świetny sezon. Podopieczni Vincenta Kompany’ego znajdują się na autostradzie do obronienia tytułu mistrza Bundesligi. Bawarczycy teraz mogą większą uwagę skupić na rozgrywkach Ligi Mistrzów. Tam w ramach 1/8 finału zmierzą się w dwumeczu z Atalantą Bergamo. Niemiecki zespół oczywiście jest zdecydowanym faworytem tej rywalizacji.

Letnie okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami, a Bayern Monachium już zaczyna działać na rynku. Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że mistrzowie Niemiec spoglądają w kierunku piłkarza z przeszłością w PKO Ekstraklasie. A konkretnie Radomiaku Radom. W kręgu zainteresowań Bawarczyków znajduje się Luka Vusković.

Utalentowany Chorwat obecnie reprezentuje barwy HSV Hamburg, do którego został wypożyczony z Tottenhamu Hotspur. Defensor znakomicie odnalazł się na niemieckich boiskach, co nie umknęło uwadze Bayernowi Monachium. Bawarczycy jednak będą musieli stoczyć trudną rywalizację o ten transfer. 19-latek znajduje się również pod obserwacją FC Barcelony.

Luka Vusković w obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania w koszulce HSV Hamburg. Chorwat zdołał aż czterokrotnie wpisać się na listę strzelców. Portal „Transfermarkt” wycenia młodego defensora na 40 milionów euro.