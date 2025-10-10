Bayern Monachium rozpoczyna rozmowy z gwiazdą. Ważne decyzje

Bayern Monachium ma odbyć w grudniu rozmowy z Manuelem Neuerem w sprawie jego przyszłości - przekazał Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sport". 39-letni bramkarz nie podjął jeszcze decyzji odnośnie dalszej kariery.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Przyszłość Manuela Neuera pod znakiem zapytania

Bayern Monachium w tym sezonie 1. Bundesligi nie ma sobie równych. Mistrzowie Niemiec wygrali wszystkie sześć spotkań i z kompletem punktów przewodzą tabeli. Na boisku błyszczy Harry Kane, który zdobył już 11 bramek i celuje w trzecią z rzędu koronę króla strzelców.

Klasę między słupkami pokazuje Manuel Neuer. 39-letni bramkarz w tym sezonie rozegrał dziewięć meczów we wszystkich rozgrywkach i zachował cztery czyste konta. Według informacji Floriana Plettenberga, rozmowy na temat dalszej kariery Neuera mają odbyć się w grudniu. Celem spotkań będzie ustalenie wstępnego kierunku dotyczącego przyszłości niemieckiego bramkarza, który od lat jest filarem monachijskiego klubu.

Na ten moment żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Klub nie ujawnia szczegółów dotyczących planów kontraktowych, a sam Neuer również nie zabrał jednoznacznego głosu w tej sprawie. Jeżeli Neuer zdecyduje się przedłużyć kontrakt, wówczas Alexander Nubel najprawdopodobniej opuści Bayern, ponieważ młodszy bramkarz nie miałby zapewnionego miejsca w pierwszym składzie. W ostatnim czasie Bayern był łączony z brazylijskim golkiperem Julio Cesarem.

Neuer dołączył do Bayernu w 2011 roku z Schalke 04 Gelsenkirchen, którego jest wychowankiem. W barwach monachijskiego klubu rozegrał już 570 meczów, zdobywając 12. tytułów mistrza Niemiec oraz dwukrotnie triumfując w Lidze Mistrzów.