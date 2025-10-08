Bayern pozyska bramkarza? Legendarny golkiper wskazał potencjalnego następcę Neuera

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Julio Cesar wytypował następcę Neuera

Bayern Monachium wciąż może liczyć na Manuela Neuera. Doświadczony bramkarz ma już 39 lat, ale nadal jest kluczową postacią zespołu prowadzonego przez Vincenta Kompany’ego. Refleks i gra nogami Niemca wciąż robią wrażenie i nadal broni na bardzo wysokim poziomie. Klub ma jednak świadomość, że zbliża się moment, w którym będą musieli rozejrzeć się za jego następcą.

Podczas wizyty w stolicy Bawarii Julio Cesar został zapytany o możliwego kandydata. Legendarny Brazylijczyk, który w 2010 roku wraz z Interem pokonał Bayern w finale Ligi Mistrzów, nie miał wątpliwości i wskazał Gabriela Brazao. Według niego 25-latek mógłby w przyszłości przejąć pałeczkę po Neuerze i bez problemu poradziłby sobie w Bundeslidze.

Wychowanek Cruzeiro w 2019 roku trafił do Parmy. Potem przeniósł się do Interu Mediolan, który wypożyczał go do m.in. Albacete, Realu Oviedo i SPAL. Mimo dużych oczekiwań długo nie mógł przebić się do pierwszego składu żadnej z drużyn. Na dodatek zmagał się z problemami zdrowotnymi, które zahamowały jego rozwój.

Sytuacja zmieniła się po powrocie do Brazylii. Brazao trafił do Santosu, gdzie podczas ostatnich dwóch sezonów stał się jednym z liderów drużyny. Pomógł klubowi wrócić do pierwszej ligi i teraz regularnie broni w brazylijskiej Serie A. W ojczyźnie zbiera bardzo dobre recenzje. Julio Cesar podkreślił, że Bayern powinien rozważyć tę opcję.

Z drugiej strony Bawarczycy mają już Jonasa Urbiga. 22-letni bramkarz uchodzi za naturalnego następcę Neuera i pokazał się z dobrej strony w poprzednim sezonie.

