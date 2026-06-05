Bayern Monachium chce gwiazdę Premier League. W grze 45 mln euro

Bayern Monachium bacznie obserwuje Gabriela Martinelliego z Arsenalu. Christian Falk ujawnił, że transfer Brazylijczyka do mistrza Niemiec będzie trudny do finalizacji.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Gabriel Martinelli kuszony przez Bayern Monachium

Bayern Monachium przygotowuje się do letniego okna transferowego i jednym z celów mistrzów Niemiec pozostaje sprowadzenie nowego skrzydłowego. W ostatnich tygodniach ponownie pojawiły się informacje łączące bawarski klub z Gabrielem Martinellim z Arsenalu.

Według informacji przekazanych przez Christiana Falka, Bayern od dłuższego czasu bardzo wysoko ocenia profil 24-letniego zawodnika. W Monachium szczególnie cenione są jego szybkość, agresywny styl gry, umiejętność pressingu oraz dynamiczne wchodzenie w wolne przestrzenie.

Mimo zainteresowania władze niemieckiego klubu zdają sobie jednak sprawę, że wyciągnięcie Brazylijczyka z Arsenalu byłoby niezwykle trudnym zadaniem. Sam zawodnik wciąż jest związany z londyńskim klubem kontraktem do czerwca 2027 roku. Media sugerują, że kwota transferu mogłaby wynieść około 45 milionów euro. Bayern nie chce jednak podejmować pochopnych decyzji.

Choć temat transferu Martinelliego regularnie wraca do medialnych spekulacji, obecnie nie jest on priorytetem dla żadnej ze stron. Bayern uważnie monitoruje sytuację piłkarza. Martinelli nie jest już zawodnikiem absolutnie nietykalnym w projekcie Mikela Artety. Rosnąca konkurencja w ofensywie Arsenalu sprawiła, że jego pozycja w zespole nieco osłabła.

W minionym sezonie 24-letni skrzydłowy rozegrał 54 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich 11 bramek i zanotował siedem asyst, spędzając na murawie niespełna 2400 minut.