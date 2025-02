Bayern odpuszcza transfer napastnika. Kompany go nie chce

Bayern Monachium nie dołączy do walki o Jonathana Davida. Napastnik Lille będzie latem dostępny za darmo, ale Vincent Kompany nie chce go w swoim zespole - informuje "Bild".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern odpuszcza temat rozchwytywanego napastnika

Jonathan David nie przedłuży wygasającej umowy. Po latach wreszcie opuści Lille i zapewne dołączy do któregoś z czołowych europejskich klubów. Media łączą go z takimi markami, jak Barcelona, Manchester United, Arsenal czy Juventus. Wśród potencjalnych pracodawców Kanadyjczyka wymieniano również Bayern Monachium. “Bild” kategorycznie temu zaprzecza – Vincent Kompany nie widzi snajpera z Ligue 1 w swojej ekipie. Uważa, że jego styl gry kompletnie nie pasuje do tego, co ma prezentować niemiecki gigant.

Nie jest tajemnicą, że Bayern chciałby sprowadzić nowego napastnika. Rozgląda się za konkurentem dla Harry’ego Kane’a, gdyż Mathys Tel został oddany do Tottenhamu. Zimą pracował nad transferem Christophera Nkunku, który finalnie się nie wydarzył. Niewykluczone, że latem Bawarczycy wrócą do tematu gwiazdora Chelsea.

Choć David uchodzi za niezwykle atrakcyjną opcję, gdyż można go pozyskać w ramach transferu bezgotówkowego, Bayern nie zamierza włączać się do tej rywalizacji. Kompany wyżej ceni właśnie chociażby Nkunku, więc to on może wylądować na Allianz Arena.

David w pierwszej kolejności chciałby trafić do Barcelony. Dopiero później rozważy propozycje z Premier League oraz innych czołowych lig. W tym sezonie Ligue 1 uzbierał 12 bramek i 3 asysty, a do tego dołożył sześć trafień w Lidze Mistrzów. Portal “Transfermarkt” wycenia 25-latka na 45 milionów euro.