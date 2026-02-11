Bayern już działa, by przechwycić gwiazdę Manchesteru City

16:55, 11. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Manchester City może latem pożegnać jednego ze swoich filarów defensywy. Według informacji z Daily Briefing John Stones nie otrzyma nowej umowy i wzbudza zainteresowanie Bayernu.

Vincent Kompany
Obserwuj nas w
Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Manchester City nie przedłuży kontraktu ze Stonesem

Manchester City stoi przed końcem pewnej ery w defensywie. John Stones ma kontrakt ważny tylko do końca sezonu i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie mu zaproponowana nowa umowa. W klubie panuje przekonanie, że nadszedł moment rozstania. Zainteresowane zespoły już sondują sytuację zawodnika.

31-letni obrońca może prowadzić rozmowy z klubami zagranicznymi. Najczęściej wymieniany jest Bayern Monachium. Niemiecki gigant szuka tańszych opcji do wzmocnienia głębi składu w obronie. Według jednego ze źródeł Bawarczycy rozpoczęli działania za kulisami, aby przekonać Stonesa do transferu. Wpływ na decyzję mogą mieć Vincent Kompany oraz Harry Kane.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Kontakty miały nawiązać także Atletico Madryt i AC Milan. Sam zawodnik koncentruje się jednak na końcówce sezonu. Manchester City walczy z Arsenal o mistrzostwo Anglii oraz przygotowuje się do finału Pucharu Ligi.

Powrót do Evertonu nie wchodzi w grę. Przeszkodą są wymagania finansowe piłkarza. The Citizens już zimą wzmocnili defensywę, sprowadzając Marca Guehiego. Latem możliwe są kolejne ruchy, bo odejście doświadczonego obrońcy będzie trzeba odpowiednio zrekompensować.

Zobacz również: Inter ma problem. Juventus ruszył po jego priorytet transferowy