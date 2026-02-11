Bayern już działa, by przechwycić gwiazdę Manchesteru City

Manchester City może latem pożegnać jednego ze swoich filarów defensywy. Według informacji z Daily Briefing John Stones nie otrzyma nowej umowy i wzbudza zainteresowanie Bayernu.

Manchester City nie przedłuży kontraktu ze Stonesem

Manchester City stoi przed końcem pewnej ery w defensywie. John Stones ma kontrakt ważny tylko do końca sezonu i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie mu zaproponowana nowa umowa. W klubie panuje przekonanie, że nadszedł moment rozstania. Zainteresowane zespoły już sondują sytuację zawodnika.

31-letni obrońca może prowadzić rozmowy z klubami zagranicznymi. Najczęściej wymieniany jest Bayern Monachium. Niemiecki gigant szuka tańszych opcji do wzmocnienia głębi składu w obronie. Według jednego ze źródeł Bawarczycy rozpoczęli działania za kulisami, aby przekonać Stonesa do transferu. Wpływ na decyzję mogą mieć Vincent Kompany oraz Harry Kane.

Kontakty miały nawiązać także Atletico Madryt i AC Milan. Sam zawodnik koncentruje się jednak na końcówce sezonu. Manchester City walczy z Arsenal o mistrzostwo Anglii oraz przygotowuje się do finału Pucharu Ligi.

Powrót do Evertonu nie wchodzi w grę. Przeszkodą są wymagania finansowe piłkarza. The Citizens już zimą wzmocnili defensywę, sprowadzając Marca Guehiego. Latem możliwe są kolejne ruchy, bo odejście doświadczonego obrońcy będzie trzeba odpowiednio zrekompensować.

