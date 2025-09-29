Bayern planuje ofensywę transferową. Kandydat do ataku z Juve

Bayern Monachium szykuje się do ofensywy transferowej, chcąc pozyskać nowego napastnika. Ciekawe informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Christian Falk z "Bildu".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern zaczął zbierać informacje ws. Vlahovicia

Bayern Monachium planuje w najbliższej przyszłości wzmocnić linię ataku. Władze klubu z Bundesligi chcą sprowadzić napastnika, który byłby alternatywą dla Harry’ego Kane’a. Ciekawe wieści na ten temat ujawnił Christian Falk z „Bildu”.

Znany insider przekazał, że Bawarczycy mogą spróbować sprowadzić Dusana Vlahovicia z Juventusu. Zawodnik ma kontrakt ważny z ekipą z Serie A do końca czerwca 2026 roku, więc klub z Turynu ma coraz mniej czasu, aby uniknąć ryzyka odejścia piłkarza za darmo. Bayern chce to wykorzystać.

Nie tylko Falk informuje o zainteresowaniu niemieckiego giganta. Sprawę potwierdził również Fabrizio Romano. Według niego Bayern prowadzi już zaawansowane rozmowy, podczas których omawiane są takie kwestie jak warunki kontraktu i potencjalna kwota transferu. Trzeba jednak podkreślić, że na ten moment nie została złożona żadna oficjalna oferta i formalne negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły.

25-letni napastnik trafił do Juventusu w 2022 roku z Fiorentiny za ponad 83 miliony euro. W obecnym sezonie wystąpił w sześciu meczach, zdobywając cztery gole i notując jedną asystę.

Aktualnie rynkowa wartość reprezentanta Serbii wynosi 35 milionów euro. Okazję na poprawę swojego dorobku Vlahović będzie miał w środę przy okazji starcia z Villarreal w Lidze Mistrzów. Kilka dni później Bianconeri zmierzą się natomiast w hicie Serie A z Milanem.

