Bayern, Inter i nie tylko. Spore zainteresowanie gwiazdą Brentfordu

Bayern Monachium, Inter Mediolan oraz Tottenham Hotspur stoczą w letnim okienku walkę o transfer. Na celowniku tych zespołów znalazł się Kevin Schade z Brentfordu - informuje serwis "TEAMtalk".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Brentfordu

Kevin Schade łączony z Bayernem, Interem i Tottenhamem

Letnie okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami, a Bayern Monachium bacznie rozgląda się za wzmocnieniem ofensywy. Bawarczycy poszukują skrzydłowego, który będzie solidnie wzmocnić rywalizację na tej pozycji. Mistrzowie Niemiec zwrócili swoje oczy w kierunku Premier League. Na ich celowniku znalazł się bowiem Kevin Schade, który na co dzień reprezentuje barwy Brentfordu.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Niemiec wcale nie musi wrócić na boiska Bundesligi, ponieważ Bayern Monachium nie jest jedynym zespołem, który ma go na radarze. Jak się okazuje, zawodnik Brentfordu znalazł się również w kręgu zainteresowań Interu Mediolan oraz Tottenhamu Hotspur. Zapowiada się zatem ekscytująca rywalizacja o transfer skrzydłowego.

Kontrakt Kevina Schade z Brentfordem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Wszystkie karty są w rękach angielskiego zespołu, którzy oczekują za swojego gracza ofert w granicach 50-70 milionów euro. Czas pokaże, czy któryś z zainteresowanych zespołów rzuci na stół tak olbrzymią kwotę.

Kevin Schade w trwającej kampanii rozegrał 29 spotkań w koszulce Brentfordu. Niemiec może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców. 24-latek może również pochwalić się trzema asystami.