Chelsea rusza po gwiazdę Bayernu! Bild ujawnił plany transferowe The Blues

Dayot Upamecano to jeden z tych zawodników, na którego chętnych nie brakuje. Najnowsze wieści "Bildu" wskazują, że kolejny klub chce mieć piłkarza w swoich szeregach.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Chelsea dołącza do wyścigu po Dayota Upamecano

Dayot Upamecano ma kontrakt ważny z Bayernem Monachium do końca czerwca 2026 roku. Jednocześnie nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości 26-latka, wycenianego przez klub z Bundesligi na 60 milionów euro. Tymczasem ciekawe wiadomości na temat gracza przekazał „Bild”.

Źródło podaje, że Chelsea wykazuje poważne zainteresowanie zawodnikiem. Tym samym przedstawiciel Premier League ma plan, aby przejąć cel transferowy Realu Madryt. Ogólnie zawodnik znajduje się też na liście życzeń takich ekip jak Liverpool czy Inter Mediolan.

Bayern, aby zarobić na Upamecano, musiałby jednak zgodzić się na transfer z jego udziałem już w trakcie najbliższego, styczniowego okna transferowego. Niemniej kluby zainteresowane piłkarzem liczą na darmowy ruch po zakończeniu trwającej kampanii, gdy dobiegnie końca umowa gracza z ekipą z Monachium.

34-krotny reprezentant Francji trafił do Bayernu w lipcu 2021 roku z RB Lipsk. Kosztował wówczas ponad 42 miliony euro. W tej kampanii zawodnik wystąpił jak dotąd w 11 meczach, licząc wszystkie rozgrywki.

Upamecano okazję na poprawę swojego bilansu będzie miał w najbliższą sobotę, 25 października, o godzinie 15:30. Bayern zmierzy się wówczas na wyjeździe z Borussią M’gladbach. Ekipa dowodzona przez Vincenta Kompany’ego przystąpi do rywalizacji w roli zdecydowanego faworyta.

Czytaj więcej: Xabi Alonso postawi wszystko na Kenana? Jasny przekaz w sprawie dużego transferu