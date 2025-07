Bayern może wziąć niewypał Chelsea. Gwiazdor jest otwarty na transfer

Christopher Nkunku jest otwarty na transfer do Bayernu Monachium - twierdzi Bild. Chelsea wyceniła go na 40 milionów euro. Reprezentant Francji jest jednak alternatywą w przypadku innych zawodników.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Christopher Nkunku łączony z transferem do Bayernu Monachium

Bayern Monachium stał się głównym faworytem do pozyskania Luisa Diaza. Wcześniej w wyścigu prowadziła FC Barcelona, lecz ostatecznie Duma Katalonii wypożyczyła z opcją wykupu Marcusa Rashforda. Negocjacje z Liverpoolem nie należą jednak do najłatwiejszych, ponieważ The Reds wycenili piłkarza na ok. 80 milionów euro. Mimo to Bawarczycy próbują zbić cenę, aby sfinalizować transfer.

Gdyby nie doszło do porozumienia ws. transferu Kolumbijczyka, to klub z Monachium może zmienić cel w końcówce okna transferowego. Okazuje się, że na przeprowadzkę do Bundesligi otwarty jest Christopher Nkunku. Francuz nie ma nic przeciwko nawet w przypadku zmiany klubu pod koniec sierpnia. Z informacji dziennika Bild wynika, że kontakt z Bayernem nawiązał agent piłkarza, czyli Pini Zahavi.

Znany agent trzyma rękę na pulsie i gdy tylko Bayern będzie gotowy usiąść do rozmów, rozpocznie negocjacje ws. transferu. Warto dodać, że Chelsea ze względu na zainteresowanie Nkunku postanowiła wycenić reprezentanta Francji. The Blues na sprzedaży ofensywnego pomocnika chcą zarobić 40 milionów euro. W przeszłości łączono piłkarza również z Manchesterem United i Arsenalem.

Nkunku przeniósł się do Chelsea w 2023 roku z RB Lipsk za 60 milionów euro. Jego przygoda w Londynie nie należy do udanych, a duży wpływ miały na to liczne kontuzje. W efekcie w barwach The Blues rozegrał 62 mecze, w których zdobył 18 bramek.