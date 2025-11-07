Bayern chce gracza Liverpoolu. Wykorzysta kapitalną okazję

Bayern Monachium nadal nie może być pewny przyszłości Dayota Upamecano. Dlatego Bawarczycy szukają alternatywy. Na ich celowniku znalazł się obrońca Liverpoolu, o czym informuje Bild.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Paris Saint-Germain - FC Bayern Monachium

Bayern znalazł rozwiązanie

Jak w przyszłym sezonie będzie prezentowała się centralna część defensywy Die Roten? W tej chwili Bayern Monachium dysponuje takimi środkowymi obrońcami, jak Kim Min-jae, Jonathan Tah, Hiroki Ito i Dayot Upamecano. Tylko jeden z tych graczy nie jest związany z Bawarczykami dłuższym kontraktem. To Francuz.

Rozmowy w sprawie przedłużenia współpracy z Upamecano utknęły w martwym punkcie. Bayern nie wyklucza, że reprezentant Trójkolorowych w lecie ostatecznie pożegna się z Allianz Areną. Umowa 27-latka wygasa 30 czerwca 2026 roku. Dlatego mistrzowie Niemiec przygotowują się na taki scenariusz i szukają alternatywy.

Monachijczycy rozpoczęli rozmowy z otoczeniem piłkarza Liverpoolu. Ibrahima Konate, o ile nie osiągnie porozumienia z Liverpoolem, po sezonie stanie się wolnym zawodnikiem. Jak twierdzi Bild, sytuację chce wykorzystać Bayern.

Konate wzbudza zainteresowanie wielu czołowych klubów Starego Kontynentu. Chelsea, Liverpool, Inter i Real Madryt – giganci europejskiego futbolu trzymają rękę na pulsie.