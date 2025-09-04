Bayer Leverkusen zmienia oblicze. Lawina transferów i szybkie pożegnanie ten Haga

14:50, 4. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Bayer Leverkusen w letnim okienku przeszedł sporą przebudowę. Transfery nie przełożyły się jednak na wyniki, a efektem było szybkie zwolnienie Erika ten Haga. Oto zestawienie wzmocnień Aptekarzy.

Piłkarze Bayeru Leverkusen
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen – transfery przed sezonem 2025/2026

Bayer Leverkusen w minionym sezonie nie zdołał obronić mistrzostwa Bundesligi, kończąc rozgrywki na drugiej pozycji. Tuż po zakończeniu kampanii na BayArenie wybuchła burza. Z klubem pożegnał się bowiem Xabi Alonso, który obrał kurs na Real Madryt. Odejście Hiszpana było sondowane od miesięcy, dlatego władze Aptekarzy musiały rozpocząć przebudowę drużyny.

Saga związana z wyborem nowego trenera Bayeru Leverkusen trwała tygodniami. Ostatecznie stery powierzono Erikowi ten Hagowi, co spotkało się z chłodnym przyjęciem kibiców. Pamiętali oni jego nieudany okres w Manchesterze United. Obawy fanów szybko się potwierdziły. Słabe wyniki sprawiły, że holenderski szkoleniowiec został błyskawicznie zwolniony.

Bayer Leverkusen miał sporo pracy podczas letniego okienka. Z klubu odeszło wiele gwiazd. Florian Wirtz przeniósł się do Liverpoolu. Jeremie Frimpong również zasilił szeregi mistrza Anglii. Dotychczasowy kapitan Granit Xhaka wrócił do Premier League. Szwajcar wzmocnił Sunderland. Zastąpienie tak ważnych zawodników było dużym wyzwaniem. Władze klubu zatem intensywnie pracowały nad transferami przychodzącymi

POLECAMY TAKŻE

Ronald Koeman
Holenderski golkiper ostro oceniony! Drwiny przed spotkaniem z Polską
Ange Postecoglou
Ange Postecoglou może wrócić na ławkę. Giganci obserwują menedżera
Erk ten Hag
Dlatego Ten Hag stracił pracę. Powody są szokujące

W odpowiedzi na letnie odejścia, Bayer Leverkusen skoncentrował się na transferach przychodzących. Najdroższym nabytkiem okazał się Malik Tillman. Pomocnik przeniósł się na BayArena za 35 milionów euro. Warto również zwrócić uwagę na przyjście Loica Bade. Wicemistrzowie Niemiec rywalizowali o Francuza z Interem Mediolan i ostatecznie to im udało się sfinalizować transfer.

Bayer Leverkusen – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Malik Tillmanofensywny pomocnikPSV Eindhoven35 mln euro
Jarell Quansahśrodkowy obrońcaLiverpool FC35 mln euro
Elliese Ben Seghirlewy napastnikAS Monaco32 mln euro
Equi Fernandezdefensywny pomocnikAl-Kadsiah25 mln euro
Loic Badeśrodkowy obrońcaSevilla FC25 mln euro
Ibrahim Mazaofensywny pomocnikHertha Berlin12 mln euro
Mark FlekkenbramkarzFC Brentford11 mln euro
Ernest Pokuprawy napastnikAZ Alkmaar10 mln euro
Christian Kofaneśrodkowy napastnikAlbacete Balompie5,25 mln euro
Abdoulaye Fayeśrodkowy obrońcaBK Hacken2,7 mln euro
Janis BlaswichbramkarzRB Lipsk2 mln euro
Tim Oermannśrodkowy obrońcaVfL Bochum1,9 mln euro
Farid Alfa-Ruprechtprawy napastnikManchester City1,3 mln euro
Lucas Vazquezprawy obrońcaReal Madrytbez odstępnego
Tasma Axelaśrodkowy obrońcaParis Saint-Germainbez odstępnego
Issa Traoreśrodkowy obrońcaDjoliba AC?
Axel Tapeśrodkowy obrońcaParis Saint-Germainbez odstępnego
Claudio Echeverriofensywny pomocnikManchester Citywypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Bayer Leverkusen – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Florian Wirtzofensywny pomocnikLiverpool FC125 mln euro
Jeremie Frimpongprawy obrońcaLiverpool FC40 mln euro
Amine Adlilewy napastnikBournemouth21 mln euro
Odilon Kossounouśrodkowy obrońcaAtalanta Bergamo20 mln euro
Granit Xhakadefensywny pomocnikSunderland AFC15 mln euro
Gustavo Puertaśrodkowy pomocnikHull City3,5 mln euro
Lukas HradeckybramkarzAS Monaco3 mln euro
Jonathan Tahśrodkowy obrońcaBayern Monachium2 mln euro
Luca NovodomskybramkarzTSV Solingenbez odstępnego
Matej KovarbramkarzPSV Eindhovenwypożyczenie
Tim Oermannśrodkowy obrońcaSturm Grazwypożyczenie
Abdoulaye Fayeśrodkowy obrońcaFC Lorientwypożyczenie
Artem Stepanovśrodkowy napastnik1. FC Nurnbergwypożyczenie
Francis Onyekaofensywny pomocnikVfL Bochumwypożyczenie
Victor BonifacenapastnikWerder Bremawypożyczenie
Piero Hincapieśrodkowy obrońcaArsenalwypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Bayeru Leverkusen

  • Nowi zawodnicy: 18
  • Odejścia z klubu: 16
  • Wydatki na transfery: 198,15 mln euro
  • Zarobki na transferach: 229,5 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Bayeru Leverkusen

W ostatnich dniach letniego okienka wiele się mówiło o Bayerze Leverkusen w kontekście Victora Boniface’a. Nigeryjczyk był o krok od dołączenia do AC Milanu. Zawodnik jednak nie przeszedł testów medycznych i transfer całkowicie upadł. Finalnie napastnik przeniósł się do Werderu Brema na zasadzie wypożyczenia.

Simon Rolfes wykonał kawał ciężkiej pracy podczas letniego okienka transferu. Dyrektor sportowy Bayeru Leverkusen nie mógł się nachwalić przyjściem Equia Fernandeza. Argentyńczyk trafił na BayArena z saudyjskiej ligi za kwotę 25 milionów euro.

Jest piłkarzem pasującym do naszej filozofii: technicznie uzdolniony, silny w pojedynkach i inteligentny na boisku. Mimo młodego wieku, ma już duże doświadczenie – powiedział Simon Rolfes, cytowany przez dziennik „Bild”.

Czy Bayer Leverkusen będzie w stanie w tym sezonie zagrozić Bayernowi Monachium?

  • Tak
  • Nie
  • Tak 0%
  • Nie 100%

4+ Votes