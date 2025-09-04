Bayer Leverkusen zmienia oblicze. Lawina transferów i szybkie pożegnanie ten Haga

Bayer Leverkusen – transfery przed sezonem 2025/2026
Bayer Leverkusen w minionym sezonie nie zdołał obronić mistrzostwa Bundesligi, kończąc rozgrywki na drugiej pozycji. Tuż po zakończeniu kampanii na BayArenie wybuchła burza. Z klubem pożegnał się bowiem Xabi Alonso, który obrał kurs na Real Madryt. Odejście Hiszpana było sondowane od miesięcy, dlatego władze Aptekarzy musiały rozpocząć przebudowę drużyny.
Saga związana z wyborem nowego trenera Bayeru Leverkusen trwała tygodniami. Ostatecznie stery powierzono Erikowi ten Hagowi, co spotkało się z chłodnym przyjęciem kibiców. Pamiętali oni jego nieudany okres w Manchesterze United. Obawy fanów szybko się potwierdziły. Słabe wyniki sprawiły, że holenderski szkoleniowiec został błyskawicznie zwolniony.
Bayer Leverkusen miał sporo pracy podczas letniego okienka. Z klubu odeszło wiele gwiazd. Florian Wirtz przeniósł się do Liverpoolu. Jeremie Frimpong również zasilił szeregi mistrza Anglii. Dotychczasowy kapitan Granit Xhaka wrócił do Premier League. Szwajcar wzmocnił Sunderland. Zastąpienie tak ważnych zawodników było dużym wyzwaniem. Władze klubu zatem intensywnie pracowały nad transferami przychodzącymi
W odpowiedzi na letnie odejścia, Bayer Leverkusen skoncentrował się na transferach przychodzących. Najdroższym nabytkiem okazał się Malik Tillman. Pomocnik przeniósł się na BayArena za 35 milionów euro. Warto również zwrócić uwagę na przyjście Loica Bade. Wicemistrzowie Niemiec rywalizowali o Francuza z Interem Mediolan i ostatecznie to im udało się sfinalizować transfer.
Bayer Leverkusen – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Malik Tillman
|ofensywny pomocnik
|PSV Eindhoven
|35 mln euro
|Jarell Quansah
|środkowy obrońca
|Liverpool FC
|35 mln euro
|Elliese Ben Seghir
|lewy napastnik
|AS Monaco
|32 mln euro
|Equi Fernandez
|defensywny pomocnik
|Al-Kadsiah
|25 mln euro
|Loic Bade
|środkowy obrońca
|Sevilla FC
|25 mln euro
|Ibrahim Maza
|ofensywny pomocnik
|Hertha Berlin
|12 mln euro
|Mark Flekken
|bramkarz
|FC Brentford
|11 mln euro
|Ernest Poku
|prawy napastnik
|AZ Alkmaar
|10 mln euro
|Christian Kofane
|środkowy napastnik
|Albacete Balompie
|5,25 mln euro
|Abdoulaye Faye
|środkowy obrońca
|BK Hacken
|2,7 mln euro
|Janis Blaswich
|bramkarz
|RB Lipsk
|2 mln euro
|Tim Oermann
|środkowy obrońca
|VfL Bochum
|1,9 mln euro
|Farid Alfa-Ruprecht
|prawy napastnik
|Manchester City
|1,3 mln euro
|Lucas Vazquez
|prawy obrońca
|Real Madryt
|bez odstępnego
|Tasma Axela
|środkowy obrońca
|Paris Saint-Germain
|bez odstępnego
|Issa Traore
|środkowy obrońca
|Djoliba AC
|?
|Axel Tape
|środkowy obrońca
|Paris Saint-Germain
|bez odstępnego
|Claudio Echeverri
|ofensywny pomocnik
|Manchester City
|wypożyczenie
Bayer Leverkusen – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Florian Wirtz
|ofensywny pomocnik
|Liverpool FC
|125 mln euro
|Jeremie Frimpong
|prawy obrońca
|Liverpool FC
|40 mln euro
|Amine Adli
|lewy napastnik
|Bournemouth
|21 mln euro
|Odilon Kossounou
|środkowy obrońca
|Atalanta Bergamo
|20 mln euro
|Granit Xhaka
|defensywny pomocnik
|Sunderland AFC
|15 mln euro
|Gustavo Puerta
|środkowy pomocnik
|Hull City
|3,5 mln euro
|Lukas Hradecky
|bramkarz
|AS Monaco
|3 mln euro
|Jonathan Tah
|środkowy obrońca
|Bayern Monachium
|2 mln euro
|Luca Novodomsky
|bramkarz
|TSV Solingen
|bez odstępnego
|Matej Kovar
|bramkarz
|PSV Eindhoven
|wypożyczenie
|Tim Oermann
|środkowy obrońca
|Sturm Graz
|wypożyczenie
|Abdoulaye Faye
|środkowy obrońca
|FC Lorient
|wypożyczenie
|Artem Stepanov
|środkowy napastnik
|1. FC Nurnberg
|wypożyczenie
|Francis Onyeka
|ofensywny pomocnik
|VfL Bochum
|wypożyczenie
|Victor Boniface
|napastnik
|Werder Brema
|wypożyczenie
|Piero Hincapie
|środkowy obrońca
|Arsenal
|wypożyczenie
Bilans transferowy Bayeru Leverkusen
- Nowi zawodnicy: 18
- Odejścia z klubu: 16
- Wydatki na transfery: 198,15 mln euro
- Zarobki na transferach: 229,5 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Bayeru Leverkusen
W ostatnich dniach letniego okienka wiele się mówiło o Bayerze Leverkusen w kontekście Victora Boniface’a. Nigeryjczyk był o krok od dołączenia do AC Milanu. Zawodnik jednak nie przeszedł testów medycznych i transfer całkowicie upadł. Finalnie napastnik przeniósł się do Werderu Brema na zasadzie wypożyczenia.
Simon Rolfes wykonał kawał ciężkiej pracy podczas letniego okienka transferu. Dyrektor sportowy Bayeru Leverkusen nie mógł się nachwalić przyjściem Equia Fernandeza. Argentyńczyk trafił na BayArena z saudyjskiej ligi za kwotę 25 milionów euro.
– Jest piłkarzem pasującym do naszej filozofii: technicznie uzdolniony, silny w pojedynkach i inteligentny na boisku. Mimo młodego wieku, ma już duże doświadczenie – powiedział Simon Rolfes, cytowany przez dziennik „Bild”.
Czy Bayer Leverkusen będzie w stanie w tym sezonie zagrozić Bayernowi Monachium?
- Tak 0%
- Nie 100%
4+ Votes