Bayer Leverkusen zmienia oblicze. Lawina transferów i szybkie pożegnanie ten Haga

Bayer Leverkusen w letnim okienku przeszedł sporą przebudowę. Transfery nie przełożyły się jednak na wyniki, a efektem było szybkie zwolnienie Erika ten Haga. Oto zestawienie wzmocnień Aptekarzy.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen – transfery przed sezonem 2025/2026

Bayer Leverkusen w minionym sezonie nie zdołał obronić mistrzostwa Bundesligi, kończąc rozgrywki na drugiej pozycji. Tuż po zakończeniu kampanii na BayArenie wybuchła burza. Z klubem pożegnał się bowiem Xabi Alonso, który obrał kurs na Real Madryt. Odejście Hiszpana było sondowane od miesięcy, dlatego władze Aptekarzy musiały rozpocząć przebudowę drużyny.

Saga związana z wyborem nowego trenera Bayeru Leverkusen trwała tygodniami. Ostatecznie stery powierzono Erikowi ten Hagowi, co spotkało się z chłodnym przyjęciem kibiców. Pamiętali oni jego nieudany okres w Manchesterze United. Obawy fanów szybko się potwierdziły. Słabe wyniki sprawiły, że holenderski szkoleniowiec został błyskawicznie zwolniony.

Bayer Leverkusen miał sporo pracy podczas letniego okienka. Z klubu odeszło wiele gwiazd. Florian Wirtz przeniósł się do Liverpoolu. Jeremie Frimpong również zasilił szeregi mistrza Anglii. Dotychczasowy kapitan Granit Xhaka wrócił do Premier League. Szwajcar wzmocnił Sunderland. Zastąpienie tak ważnych zawodników było dużym wyzwaniem. Władze klubu zatem intensywnie pracowały nad transferami przychodzącymi

W odpowiedzi na letnie odejścia, Bayer Leverkusen skoncentrował się na transferach przychodzących. Najdroższym nabytkiem okazał się Malik Tillman. Pomocnik przeniósł się na BayArena za 35 milionów euro. Warto również zwrócić uwagę na przyjście Loica Bade. Wicemistrzowie Niemiec rywalizowali o Francuza z Interem Mediolan i ostatecznie to im udało się sfinalizować transfer.

Bayer Leverkusen – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Malik Tillman ofensywny pomocnik PSV Eindhoven 35 mln euro Jarell Quansah środkowy obrońca Liverpool FC 35 mln euro Elliese Ben Seghir lewy napastnik AS Monaco 32 mln euro Equi Fernandez defensywny pomocnik Al-Kadsiah 25 mln euro Loic Bade środkowy obrońca Sevilla FC 25 mln euro Ibrahim Maza ofensywny pomocnik Hertha Berlin 12 mln euro Mark Flekken bramkarz FC Brentford 11 mln euro Ernest Poku prawy napastnik AZ Alkmaar 10 mln euro Christian Kofane środkowy napastnik Albacete Balompie 5,25 mln euro Abdoulaye Faye środkowy obrońca BK Hacken 2,7 mln euro Janis Blaswich bramkarz RB Lipsk 2 mln euro Tim Oermann środkowy obrońca VfL Bochum 1,9 mln euro Farid Alfa-Ruprecht prawy napastnik Manchester City 1,3 mln euro Lucas Vazquez prawy obrońca Real Madryt bez odstępnego Tasma Axela środkowy obrońca Paris Saint-Germain bez odstępnego Issa Traore środkowy obrońca Djoliba AC ? Axel Tape środkowy obrońca Paris Saint-Germain bez odstępnego Claudio Echeverri ofensywny pomocnik Manchester City wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bayer Leverkusen – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Florian Wirtz ofensywny pomocnik Liverpool FC 125 mln euro Jeremie Frimpong prawy obrońca Liverpool FC 40 mln euro Amine Adli lewy napastnik Bournemouth 21 mln euro Odilon Kossounou środkowy obrońca Atalanta Bergamo 20 mln euro Granit Xhaka defensywny pomocnik Sunderland AFC 15 mln euro Gustavo Puerta środkowy pomocnik Hull City 3,5 mln euro Lukas Hradecky bramkarz AS Monaco 3 mln euro Jonathan Tah środkowy obrońca Bayern Monachium 2 mln euro Luca Novodomsky bramkarz TSV Solingen bez odstępnego Matej Kovar bramkarz PSV Eindhoven wypożyczenie Tim Oermann środkowy obrońca Sturm Graz wypożyczenie Abdoulaye Faye środkowy obrońca FC Lorient wypożyczenie Artem Stepanov środkowy napastnik 1. FC Nurnberg wypożyczenie Francis Onyeka ofensywny pomocnik VfL Bochum wypożyczenie Victor Boniface napastnik Werder Brema wypożyczenie Piero Hincapie środkowy obrońca Arsenal wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Bayeru Leverkusen

Nowi zawodnicy: 18

18 Odejścia z klubu: 16

16 Wydatki na transfery: 198,15 mln euro

198,15 mln euro Zarobki na transferach: 229,5 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Bayeru Leverkusen

W ostatnich dniach letniego okienka wiele się mówiło o Bayerze Leverkusen w kontekście Victora Boniface’a. Nigeryjczyk był o krok od dołączenia do AC Milanu. Zawodnik jednak nie przeszedł testów medycznych i transfer całkowicie upadł. Finalnie napastnik przeniósł się do Werderu Brema na zasadzie wypożyczenia.

Simon Rolfes wykonał kawał ciężkiej pracy podczas letniego okienka transferu. Dyrektor sportowy Bayeru Leverkusen nie mógł się nachwalić przyjściem Equia Fernandeza. Argentyńczyk trafił na BayArena z saudyjskiej ligi za kwotę 25 milionów euro.

– Jest piłkarzem pasującym do naszej filozofii: technicznie uzdolniony, silny w pojedynkach i inteligentny na boisku. Mimo młodego wieku, ma już duże doświadczenie – powiedział Simon Rolfes, cytowany przez dziennik „Bild”.