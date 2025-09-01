Ten Hag stracił pracę! Bayer nie trafił z wyborem następcy Alonso

Erik ten Hag nie będzie już prowadził Bayeru Leverkusen. Klub podjął decyzję o zwolnieniu szkoleniowca po zaledwie trzech meczach - informuje Fabrizio Romano.

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Erik ten Hag

Bayer zwolnił ten Haga. Reakcja po zaledwie trzech meczach

Bayer Leverkusen przeszedł tego lata bardzo poważną przebudowę. Zaczęło się na odejściu Xabiego Alonso do Realu Madryt. Szeregi drużyny opuścili również Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, Granit Xhaka czy Amine Adli. Na następcę Alonso wybrano Erika ten Haga, który po zwolnieniu z Manchesteru United przez kilka miesięcy pozostawał bez klubu.

Ten Hag miał wiele do udowodnienia, choć zadanie nie było łatwe. Bayer w ostatnich dwóch latach przyzwyczaił do świetnej gry, ale miał w swojej kadrze znacznie lepszych piłkarzy. Holender rozpoczął ligowy sezon od przegranej, a w ten weekend Aptekarze zremisowali 3-3 z Werderem Brema. Ten rezultat okrzyknięto wielką kompromitacją, zwłaszcza mając na uwadze przebieg spotkania i fakt tego, że przez pół godziny grali w przewadze zawodnika.

W mediach pojawiły się sugestie, że ten remis może zaważyć na przyszłości ten Haga. Mało kto spodziewał się jednak decyzji o zwolnieniu. Ta nastąpiła podczas poniedziałkowego spotkania władza klubu ze szkoleniowcem. Fabrizio Romano potwierdził, że nie będzie on dłużej odpowiadał za wyniki zespołu.

Przygoda ten Haga z Bayerem Leverkusen trwała więc raptem trzy miesiące. Wygrał w tym czasie jedno spotkanie – z czwartoligowym Sonnenhof Grobaspach w Pucharze Niemiec.