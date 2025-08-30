Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Palermo zainteresowane Bartoszem Bereszyńskim

Bartosz Bereszyński w 2017 roku zdecydował się wykonać duży krok w piłkarskiej karierze. Polski defensor wyjechał do Italii, gdzie przebywa do dziś. 33-latek we Włoszech reprezentował barwy Sampdorii, Empoli oraz SSC Napoli, z którym sięgnął po mistrzostwo Serie A. Od lipca jednak doświadczony obrońca pozostaje zawodnikiem bez pracodawcy.

Jak się okazuje, przyszłość Bartosza Bereszyńskiego prawdopodobnie będzie pisana wciąż na Półwyspie Apenińskim. Serwis „Giornale Di Sicilia” przekazuje, że reprezentant Polski znalazł się w kręgu zainteresowań Palermo. Do konkretnych rozmów między stronami jeszcze nie doszło, ale klub z zaplecza Serie A chce mieć u siebie wychowanka Lecha Poznań.

Bartosz Bereszyński tego lata był również łączony z powrotem na polskie podwórko. 33-latkiem mieli bowiem interesować się Legia Warszawa oraz Widzew Łódź. Defensor jednak myśli wyłącznie o Italii. Tam już wyrobił sobie odpowiednie nazwisko i wkrótce może właśnie dołączyć do Palermo, w którym również występuje Patryk Peda.

Na boiskach Serie A Bartosz Bereszyński rozegrał łącznie 207 spotkań. Reprezentant Polski ma na koncie jedno trafienie oraz dziewięć asyst. 33-latek wpisał się na listę strzelców w 2021 roku w meczu przeciwko Cagliari Calcio.