PSG zainteresowane topowym bramkarzem. Brakujący element układanki

22:30, 11. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Paris Saint-Germain chce zakontraktować bramkarza z najwyższej półki. Dlatego na celownik paryskiego giganta trafił Bart Verbruggen - donosi Ekrem Konur.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Bart Verbruggen

Bart Verbruggen celem transferowym Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej sprowadzi nowego bramkarza. Obecnie klub z Paryża ma w swoich szeregach Matveya Safonova, Lucasa Chevaliera oraz Renato Marina, jednak żaden z nich nie prezentuje oczekiwanego poziomu. W stolicy Francji wciąż odczuwalny jest brak Gianluigiego Donnarummy, który kilka miesięcy temu przeniósł się do Manchesteru City.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, PSG uczestniczy w wyścigu o zakontraktowanie Barta Verbruggena. 23-letni Holender na co dzień występuje w Brighton & Hove Albion i imponuje bardzo wysoką formą.

Jego dyspozycja nie umknęła uwadze paryskiego giganta, który widzi w nim prawdziwego następcę Donnarummy. Klub z Parc des Princes musi jednak liczyć się z silną konkurencją, ponieważ zawodnika obserwują także Chelsea, Bayern Monachium oraz Inter Mediolan.

Młody bramkarz stoi między słupkami zespołu Mew od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Amex Stadium z Anderlechtu Bruksela za około 20 milionów euro. Transfer ten okazał się bardzo udaną inwestycją. 27-krotny reprezentant Holandii w obecnym sezonie rozegrał 32 mecze, w których stracił 37 goli i zachował 8 czystych kont. Jego wartość rynkowa wynosi aktualnie około 40 milionów euro, jednak Brighton liczy na jeszcze większy zarobek.