Barcelona zrezygnowała z wielkiego transferu. Flick niepocieszony

15:12, 26. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Mundo Deportivo

Barcelona spotkała się z agentami Marca Guehiego, ale finalnie zrezygnowała z tego transferu. Wszystko ze względu na finanse klubu z Katalonii, o czym poinformował serwis "Mundo Deportivo".

Hansi Flick
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zrezygnowała z transferu Marca Guehiego

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć oczywiście są pewne mankamenty w grze zespołu Hansiego Flicka. Przede wszystkim dotyczą one rozgrywek Ligi Mistrzów, gdzie ku zaskoczeniu wielu, Duma Katalonii lokuje się na bardzo odległym miejscu w tabeli fazy ligowej. Inaczej jest oczywiście w La Liga, gdzie są oni samodzielnym liderem stawki.

Niemniej kibice i eksperci zwracają uwagę przede wszystkim na postawę zespołu w defensywie, bowiem w tym sezonie traci on bardzo dużo goli. To powoduje nerwowość i konieczność jeszcze większej pracy graczy ofensywnych. Z tego też powodu Barcelona od jakiegoś czasu rozgląda się za nowym obrońcą. W tym kontekście wspominano wielu piłkarzy. Według informacji przekazanych przez serwis „Mundo Deportivo”, Barcelona jednak już zrezygnowała ze starać o Marca Guehiego. Jeden z najlepszych defensorów w Premier League okazał się zbyt drogi dla Blaugrany.

W ostatnim czasie doszło jeszcze do spotkania z agentami zawodnika, ale decyzja władz klubu jest podyktowana kwestiami finansowymi, na które klub nadal musi zwracać uwagę. Jak można domniemywać, opóźnienie w pozyskaniu nowego obrońcy z pewnością nie jest na rękę Hansiemu Flickowi, który chciałby wzmocnień. Marc Guehi w tym sezonie na koncie ma 28 występów i trzy gole oraz cztery asysty. W sumie na poziomie Premier League 25-latek rozegrał blisko 150 spotkań.

