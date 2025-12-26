Barcelona i Chelsea rozmawiają ws. transferu środkowego obrońcy

FC Barcelona szuka obrońcy, a jednym z kandydatów jest Axel Disasi. Katalończycy rozmawiają z Chelsea, ale w grę wchodzi tylko transfer definitywny. Jak podaje Fabrizio Romano klub z Premier League nie zgodzi się na wypożyczenie.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Axel Disasi w kręgu zainteresowań FC Barcelony

FC Barcelona określiła cel na zimowe okno transferowe. Nie jest tajemnicą, że Katalończycy rozglądają się za nowym środkowym obrońcą. W ostatnich dniach w mediach pojawiła się masa nazwisk w kontekście transferu do Blaugrany. Kolejną opcję przedstawił Fabrizio Romano. Z jego informacji wynika, że w grę wchodzi Axel Disasi, czyli zawodnik na co dzień związany z Chelsea.

Pierwotny plan zakładał ewentualne wypożyczenie Disasiego. Na takie rozwiązanie nie chcą się jednak zgodzić Londyńczycy. Wypożyczenie to temat zamknięty, więc możliwe jest tylko i wyłącznie, aby sprowadzić go na zasadzie transferu definitywnego.

Trudno stwierdzić czy taki scenariusz jest brany w Barcelonie pod uwagę. Panuje przekonanie, że w styczniu chcą ściągnąć kogoś, kto będzie opcją krótkoterminową maksymalnie do końca sezonu. Na uwadze wciąż mają zawodników, którym wygasa latem kontrakt. Między innymi Barcelona stara się o transfer Marca Guehiego z Crystal Palace.

Disasi to głęboki rezerwowy w Chelsea. W tym sezonie nie zagrał w ani jednym meczu pierwszego zespołu. Do Londynu trafił latem 2023 roku z Monaco. W barwach The Blues wystąpił tylko w 61 meczach, zdobywając łącznie 5 goli.