Barcelona znalazła następcę Kounde w Premier League

13:17, 26. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fichajes

FC Barcelona rozgląda się za prawym obrońcą i nie jest to tajemnica. Jules Kounde nie gra na miarę oczekiwań. Potencjalnie następcą piłkarza mógłby zostać Ben White z Arsenalu - twierdzi Fichajes.

Jules Kounde
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

White potencjalnym następcą Kounde w Barcelonie

FC Barcelona przygotowuje się do letniego okna transferowego. Działania dotyczące wzmocnień pierwszego zespołu zostały na ten moment wstrzymane ze względu na odbywającą się kampanię wyborczą. W połowie marca odbędzie się głosowanie dot. wyboru prezydenta klubu na lata 2026-2031. Joan Laporta lub inny z kandydatów w późniejszym czasie wskaże kierunek na rynku transferowym.

Nie jest jednak tajemnicą, że latem może dojść do zmian w defensywie. Z całą pewnością Hansi Flick oczekuje transferu środkowego obrońcy. Przypomnijmy, że Katalończycy rok temu pożegnali się z Inigo Martinezem i nie ściągnęli nikogo w jego miejsce. Kolejna pozycja, która może doczekać się roszad to prawy obrońca. Co prawda, zimą na Camp Nou trafił Joao Cancelo, ale tylko na wypożyczenie.

O ile przyszłość Cancelo pozostaje niepewna, ponieważ nie wiadomo, czy Barcelona go wykupi, tak kibiców bardziej interesuje wątek drugiego z bocznych obrońców. Jules Kounde już kilka razy był łączony z odejściem lub ograniczeniem roli w zespole. W tym sezonie Francuz nie gra na miarę oczekiwań, co wywołało plotki dotyczące możliwego odejścia. Z informacji Fichajes wynika, że Blaugrana miała nawet wytypować potencjalnego następcę. Kounde miałby zastąpić zawodnik Arsenalu – Ben White.

Uważa się, że Ben White idealnie pasuje do profilu zawodników, jaki potrzebuje Flick, aby udoskonalić system gry. Anglik doskonale gra z piłką przy nodze, a także potrafi przewidywać ruchy w fazie defensywnej. Dodatkowo jego kandydaturę wzmacnia potencjalnie niska kwota odstępnego. Reprezentant Anglii wyceniany jest jedynie na 30 milionów euro, co nie powinno być większym problemem dla Barcelony.

