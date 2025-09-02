Barcelona złożyła zapytanie o transfer gwiazdy Realu Madryt

Real Madryt planował sprzedaż Rodrygo tego lata, ale żadna oferta nie sprostała oczekiwaniom. Jak poinformował brazylijski serwis UOL, zapytanie o transfer piłkarza złożyła nawet FC Barcelona.

Letnie okno transferowe było wyjątkowo gorące dla Rodrygo. Napastnik Realu Madryt przez kilka miesięcy był jednym z najczęściej wymienianych nazwisk w kontekście możliwego transferu. Ostatecznie jednak piłkarz pozostanie w stolicy Hiszpanii. Choć klub publicznie twierdził, że nie wpłynęła żadna formalna oferta, w rzeczywistości zainteresowanie zawodnikiem było ogromne.

Źródła bliskie Brazylijczykowi twierdzą, że co najmniej dziesięć zespołów pytało o jego sytuację. Wśród nich znalazły się kluby z Anglii, Arabii Saudyjskiej, a nawet największy rywal Realu Madryt, czyli sama FC Barcelona. Do transferu jednak nie doszło, bo żadna z propozycji nie spełniła oczekiwań finansowych mistrzów Hiszpanii.

Na niekorzyść Rodrygo zadziałało też ułożenie innych ruchów transferowych w Europie. Bayern Monachium zdecydował się na Luisa Diaza, Liverpool obrał kierunek na Floriana Wirtza i Alexandra Isaka, a Barcelona sprowadziła na wypożyczenie Marcusa Rashforda. Manchester City natomiast postawił ostatecznie na Savinho i Jeremy’ego Doku, co zamknęło temat potencjalnych negocjacji z Brazylijczykiem.

Sytuacja skrzydłowego w Realu jest skomplikowana. Po przyjściu Xabiego Alonso stracił miejsce w podstawowym składzie, a więcej minut zaczęli dostawać Brahim Diaz i młody Franco Mastantuono. Dodatkowo w ataku wybił się Gonzalo Garcia. Rodrygo wciąż liczy na grę na swojej ulubionej pozycji na lewym skrzydle, ale tam pewniakiem pozostaje Vinicius Junior.

