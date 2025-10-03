Lewandowski spotkał się z szefem PSG! Wiadomo, o czym rozmawiali

Robert Lewandowski po meczu FC Barcelona - PSG spotkał się z Nasserem Al-Khelaifim. RMC Sport poinformowało, o czym napastnik rozmawiał z prezesem paryskiego klubu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski pod wrażeniem PSG

FC Barcelona ostatnio podejmowała przed własną publicznością Paris Saint-Germain. Mecz określany jako hit 2. kolejki Ligi Mistrzów zakończył się porażką Dumy Katalonii (1:2). Paryżanie, choć wystąpili bez kilku największych gwiazd zaimponowali w starciu z Blaugraną. Prestiżowym zwycięstwem zachwycony był Nasser Al-Khelaifi, czyli prezes klubu. Po meczu udał się do szatni pogratulować drużynie.

Niedługo potem w korytarzach stadionu spotkał się z Robertem Lewandowskim, o czym doniósł portal RMC Sport. Arthur Perrot opisał przebieg rozmowy pomiędzy reprezentantem Polski a szefem PSG. Okazuje się, że napastnik był pod wrażeniem zespołu rywali.

„Katarski działacz odbył długą rozmowę z Robertem Lewandowskim. Napastnik katalońskiego klubu wyjaśnił, że był pod wrażeniem PSG – jego młodego składu i ducha zespołu” – opisywał dziennikarz RMC Sport. Do wspomnianej dwójki dołączył później również Joan Laporta, który również chwalił paryski klub. „To najlepsza drużyna, jaką widziałem od dłuższego czasu” – miał powiedzieć prezydent Blaugrany.

Warto dodać, że Lewandowski po zakończeniu sezonu może opuścić Barcelonę. Kontrakt 37-latka wygasa w czerwcu przyszłego roku. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że jego następnym klubem może być AC Milan. Polaka łączy się także z MLS i Saudi Pro League.