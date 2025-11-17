rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona nie zamierza przebijać ofert gigantów

Od kilku miesięcy Barcelona monitoruje sytuację stopera Crystal Palace. Marc Guehi pełni w zespole kluczową rolę, ale jego kontrakt wygasa po sezonie, a to sprawia, że stanie się wolnym zawodnikiem. To bardzo atrakcyjna opcja dla wielu klubów.

Katalończycy uważają, że obrońca dobrze pasowałby do stylu gry Hansiego Flicka. To zawodnik, który jest szybki, silny i wykazuje się dużą pewnością siebie na boisku. Blaugrana uważa, że jedynym mankamentem jest to, że reprezentant Anglii nie ma dużego doświadczenia w europejskich pucharach.

Sytuację komplikuje ogromne zainteresowanie ze strony innych klubów. W Niemczech dużo mówi się o Bayernie Monachium, który mocno naciska na pozyskanie 25-latka. Piłkarz znajduje się także na radarze Liverpoolu oraz Realu Madryt. W związku z tym Barcelona nie zamierza brać udziału w licytacji, ponieważ nie może pozwolić sobie na zaoferowanie wysokiej pensji i dużego bonusu za podpis. Klub zamierza jednak działać spokojnie i czekać na rozwój sytuacji.

Blaugrana nie skreśla całkowicie Guehiego, ponieważ pasuje do większości wymagań niemieckiego szkoleniowca. Anglik mógłby być ciekawym wzmocnieniem. Jednak Dumie Katalonii ciężko będzie sprowadzić tak rozchwytywanego defensora i analizuje także inne opcje, jak Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund.

