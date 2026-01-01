Barcelona zatrzyma skrzydłowego. Gigant odrzuca oferty

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Roony Bardghji zostaje w Barcelonie

FC Barcelona pozyskała Roony’ego Bardghjiego z FC Kopenhaga latem ubiegłego roku za niespełna trzy miliony euro. 20-letni Szwed wciąż ma problemy z wywalczeniem stałego miejsca w składzie Hansiego Flick. Jego postawa podczas treningów oraz rola rezerwowego spotykają się z uznaniem kierownictwa klubu.

Jak donosi „Mundo Deportivo”, skrzydłowy nie opuści Camp Nou w styczniowym oknie transferowym, pomimo ofert i zainteresowania wypożyczeniem ze strony innych klubów. Wśród nich znajduje się m.in. niemiecki VfB Stuttgart, który poluje na utalentowanego ofensywnego pomocnika.

Po sześciu miesiącach pobytu w Barcelonie Bardghji w pełni zintegrował się z drużyną oraz życiem w mieście. W obecnym sezonie zagrał w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę i notując dwie asysty. Zarówno Hansi Flick, jak i dyrektor sportowy Deco darzą go pełnym zaufaniem.

Bardghji szczególnie dobrze radzi sobie w pobliżu pola karnego i potrafi wykorzystać swój mocny strzał. W październiku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Szwecji. Kontrakt Szweda na Camp Nou obowiązuje do czerwca 2029 roku. Obecna wartość rynkowa Bardghjiego, według Transfermarkt.de, wynosi 10 milionów euro. Barcelona szykuje się do powrotu do ligowych rozgrywek. Już 3 stycznia zmierzy się w derbach z Espanyolem w ramach 18. kolejki La Ligi.