Barcelona zapowiedziała wielki transfer. Agent gwiazdy przemówił

12:37, 10. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  winwin.com

FC Barcelona za miesiąc wybierze prezydenta klubu. Jeden z kandydatów Victor Font zapowiedział, że możliwe jest pozyskanie Erlinga Haalanda lub Juliana Alvareza. Agent Argentyńczyka odpowiedział na pojawiające się w mediach plotki.

Deco
Obserwuj nas w
David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Alvarez łączony z Barceloną. Agent dementuje rozmowy z klubem

FC Barcelona rozpoczęła wybory prezydenckie, które zakończą się 15 marca. O stanowisku prezydenta klubu ubiega się dwóch kandydatów: Joan Laporta oraz Victor Font. Z racji prowadzenia kampanii wyborczej obecny prezydent złożył rezygnację. Tymczasowo za funkcjonowanie Katalończyków odpowiadać będzie Rafael Yuste. W codziennych obowiązkach pomagać mu będą: Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macia, Angel Riudalbas, Joan Sole i Sisco Pujol.

Co ciekawe, jakiś czas temu Victor Font w rozmowie z Mundo Deportivo zapowiedział, że latem Barcelonę będzie stać na transfer Erlinga Haalanda lub Juliana Alvareza. Ma to związek z poszukiwaniem nowego napastnika, który ma dołączyć do zespołu latem. Oczywiście taka wypowiedź była traktowana z przymrużeniem oka jako jedna z obietnic wyborczych. Natomiast w hiszpańskich mediach pojawiła się informacja, że doszło do kontaktu z otoczeniem Argentyńczyka. Jeden z kandydatów na prezydenta osobiście miał rozmawiać z agentem piłkarza. Wszystko wskazuje na to, że chodzi właśnie o mistrza świata z 2022 roku. Doniesienia szybko zdementował jednak agent Alvareza w rozmowie z serwisem winwin.com.

Nigdy nie rozmawialiśmy z żadnym kandydatem na prezydenta FC Barcelony. Wszystko, co zostało powiedziane na ten temat, nie jest prawdą – powiedział agent Juliana Alvareza.

Obecnie trudno przewidzieć, czy Alvarez lub Haaland zostaną piłkarzami Barcelony. Przyszłość klubu wyjaśni się dopiero w połowie marca, gdy poznamy wyniki wyborów. Niemniej jednak prawdą jest, że Blaugrana szuka nowej dziewiątki, ponieważ przyszłość Roberta Lewandowskiego cały czas nie została wyjaśniona.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź