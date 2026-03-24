rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Andrea Cambiaso łączony z FC Barceloną

FC Barcelona przygotowuje się do letniego okienka transferowego. Jak wiemy, mistrzowie Hiszpanii zmagają się ze sporymi problemami finansowymi, które uniemożliwiają dokonywania wielkich wzmocnień. Duma Katalonii rozważnie musi podchodzić do potencjalnych wzmocnień i przede wszystkim zwracać uwagę na budżet. Mimo tego, Blaugrana wciąż celuje w wielkie nazwiska.

Z informacji przekazanych przez hiszpański „SPORT” dowiadujemy się, że FC Barcelony planuje wzmocnić lewą stronę defensywy. W ostatnich tygodniach mówi się, że Alejandro Balde może odejść do Manchesteru United. Duma Katalonii poszukuje odpowiedniego rozwiązania i ich trop prowadzi do Serie A. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Andrea Cambiaso z Juventusu.

Reprezentant Włoch ma za sobą kiepskie miesiące. Coraz częściej mówi się, że Juventus to dla niego jednak za wysokie progi. Potencjalne przenosiny 26-latka do FC Barcelony są sporym zaskoczeniem. Czas pokaże, czy finalnie Duma Katalonii włoży oficjalną ofertę za wychowanka Genoi, którego umowa ze Starą Damą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

W obecnym sezonie Andrea Cambiaso rozegrał 39 spotkań w koszulce Juventusu. Włoski defensor zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.