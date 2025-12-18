Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni: Jestem szczęśliwy w Interze

FC Barcelona rozgląda się za wzmocnieniami. Finansowe Fair Play mocno utrudnia życie mistrzom Hiszpanii, ale oni wciąż myślą o sprowadzeniu wielkich nazwisk. Najnowsze doniesienia medialne sugerują, że Duma Katalonii ma na celowniku jednego z najlepszych stoperów na świecie. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Alessandro Bastoni z Interu Mediolan.

Reprezentant Włoch obecnie przebywa wraz z drużyną w Arabii Saudyjskiej, gdzie jest rozgrywany turniej o Superpuchar Włoch. Medialne doniesienia dotarły już do defensora Nerazzurrich. 26-latek postanowił odnieść się do tych plotek i jasno podkreślił, że zainteresowanie FC Barcelony jest dla niego zaszczytem, ale obecnie nie myśli o opuszczeniu mediolańskiej drużyny.

– Jestem dumny, widząc powiązania (z FC Barceloną przyp.red.), a to oznacza, że dobrze sobie radzę. Ale w tej chwili nic się nie dzieje, kompletnie nic. Jestem szczęśliwy tutaj, w Interze, i nie mam tu żadnych problemów. Nawet nie skupiam się na tych plotkach – powiedział Alessandro Bastoni cytowany przez serwis barcablaugranes.com.

Włoski defensor w obecnym sezonie rozegrał 19 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Reprezentant Italii zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także cztery asysty. Kontrakt 26-latka z wicemistrzem Serie A obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.