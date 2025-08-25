Barcelona wybrała cel transferowy. Gwiazda Bayernu w 2026 roku

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Kane trafił na listę życzeń FC Barcelony. Ma zastąpić Lewandowskiego

FC Barcelona planuje przyszłość bez Roberta Lewandowskiego. Kontrakt Polaka wygasa w 2026 roku i wtedy jego czas na Camp Nou prawdopodobnie dobiegnie końca. Klub już teraz poszukuje potencjalnych następców napastnik. Jednym z głównych kandydatów jest Harry Kane.

Anglik od dwóch lat gra w Bayernie Monachium i regularnie zdobywa bramki. W 63 występach strzelił aż 62 gole, a nowy sezon rozpoczął od hat-tricka. Dyrektor sportowy Barcelony Deco uważa, że Kane może odegrać podobną rolę do Lewandowskiego. Doświadczony snajper wciąż prezentuje wysoki poziom i zdaniem działaczy mógłby zapewnić drużynie dwa lub trzy sezony na światowym poziomie.

Obok Kane’a w planach pojawia się także Julian Alvarez. Argentyńczyk z Atletico Madryt ma dopiero 25 lat i świetnie rokuje na przyszłość. Z jednej strony to inwestycja w rozwój i długofalowe wzmocnienie, ale z drugiej Kane daje natychmiastową jakość i doświadczenie. W konsekwencji Barcelona stoi przed trudnym wyborem.

Na koniec warto podkreślić, że Lewandowski wciąż ma kluczowe znaczenie dla zespołu. Pomimo planów na przyszłość Polak pozostaje jednym z liderów ofensywy i nadal regularnie trafia do siatki. Mimo to klub nie chce powtórzyć błędów z przeszłości. Dlatego już teraz przygotowuje się na moment, w którym konieczna będzie zmiana pokoleniowa w ataku.