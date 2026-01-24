Barcelona zdecydowała ws. transfery obrońcy. To faworyt Flicka

Barcelona łączona jest z transferem Nico Schlotterbecka. Gwiazdor Borussii Dortmund planuje odejść po sezonie. Hiszpański gigant nie zamierza jednak się o niego starać - informuje "Sport".

fot. Associated Press Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona odpuszcza transfer rozchwytywanego obrońcy

Barcelona tej zimy sprowadziła jedynie Joao Cancelo. Wygląda na to, że na poważniejsze ruchy transferowe kibice muszą poczekać do lata. Wówczas klub będzie miał większe możliwości finansowe, aby wzmocnić kluczowe pozycje. Od miesięcy mówi się o poważnych brakach w środku defensywy – odejście Inigo Martineza zdestabilizowało tę formację, bowiem Hansi Flick nie może znaleźć odpowiedniego podstawowego duetu. Najczęściej oczywiście korzysta z Pau Cubarsiego, a na przestrzeni całego sezonu jego partnerami byli już Ronald Araujo, Andreas Christensen, Eric Garcia, a nawet Gerard Martin.

Pożądanym transferem podczas letniego okienka będzie środkowy obrońca z najwyższej półki. Z tego względu na radary trafił Nico Schlotterbeck, którego kandydaturę rekomenduje Flick. Współpracował z nim już za czasów reprezentacji Niemiec i jest zwolennikiem jego przeprowadzki na Camp Nou.

Umowa Schlotterbecka z Borussią Dortmund wygasa w 2027 roku, a on sam nie jest skłonny do jej przedłużenia. Oznacza to, że po sezonie będzie dostępny za stosunkowo niewielkie pieniądze. Barcelona nie zamierza natomiast brać udziału w wyścigu o jego podpis. „Sport” informuje o decyzji władz hiszpańskiego giganta.

Analiza umiejętności Schlotterbecka wykazała, że jego wyprowadzenie piłki stoi na fantastycznym poziomie. Barcelona nie wątpi, że to czołowy obrońca w Europie, ale dostrzega pewne braki, które w systemie Flicka mogą okazać się niewybaczalne – chodzi o brak odpowiedniej szybkości. Defensorzy w Blaugranie grają bardzo wysoko i regularnie ścigają się z napastnikami, co w tym przypadku okazuje się wykluczające.