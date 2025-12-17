Lewandowski odbył rozmowy z innym klubem! Chcieli też Neymara i De Bruyne

Robert Lewandowski odbył pozytywne rozmowy z Chicago Fire - poinformował serwis BBC. W ostatnich miesiącach z tym klubem byli łączeni również Neymar i De Bruyne.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski odbył pozytywne rozmowy z Chicago Fire

Źródła BBC przekazują, że Lewandowski jest otwarty na taki kierunek i nie traktuje kwestii finansowych jako problemu. Jednocześnie wciąż ma inne opcje na stole. Polak może zostać w Barcelonie lub rozważyć lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Niemniej jednak MLS jawi się jako bardzo realny scenariusz na dalszy etap kariery.

Chicago Fire umieściło Lewandowskiego na tzw. „liście odkryć”. W praktyce oznacza to, że żaden inny klub MLS nie może prowadzić z nim negocjacji bez porozumienia z ekipą z Illinois. Z tego powodu Inter Miami pozostaje na ten moment na dalszym planie.

Amerykański klub od co najmniej pół roku traktuje Polaka jako transferowy priorytet. To ma być przemyślana strategia. Chicago to miasto z największą społecznością polską w USA, a Lewandowski idealnie pasuje do wizerunku sportowej twarzy projektu. Wcześniej Fire bez powodzenia próbowali namówić do gry w MLS Neymara oraz Kevina De Bruyne.

Lewandowski od momentu transferu do Barcelony w 2022 roku rozegrał 164 mecze i strzelił 109 goli, dwukrotnie sięgając po mistrzostwo Hiszpanii. W obecnym sezonie ma na koncie osiem bramek w 17 występach, a Blaugrana prowadzi w tabeli La Liga z czteropunktową przewagą.

Na razie decyzja nie zapadła, ale rzekome rozmowy z Chicago Fire pokazują jasno, że przyszłość Roberta Lewandowskiego po tym sezonie jest całkowicie otwarta.