Lewandowski chce grać w tym klubie! Jest gotowy obniżyć pensję

Robert Lewandowski musi zastanowić się, co chce robić w następnym sezonie. Z informacji El Chiringuito wynika, że Polak skłania się ku dalszej grze w Barcelonie. Jest nawet gotowy obniżyć pensję.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski chce zostać w Barcelonie

Robert Lewandowski w sierpniu skończył 37 lat, ale mimo to wciąż gra na najwyższym poziomie. Nic więc dziwnego, że jego przyszłość to jeden z najciekawszych tematów w sportowych mediach. Wszystko przez fakt, że umowa z FC Barceloną wygasa po sezonie. Do tej pory nie zapadły żadne wiążące decyzje. Hiszpańska prasa nie jest zgodna w tej sprawie, podając co chwilę sprzeczne informacje.

Część źródeł twierdziła, że Barcelona nie wiąże z nim planów. Inni pisali, że napastnik otrzyma propozycję przedłużenia kontraktu o rok. Nowe wieści ws. Lewandowskiego przekazał serwis El Chiringuito. Wygląda na to, że sam piłkarz podjął już decyzję.

Lewandowski chciałby zostać w Barcelonie na następny sezon. Co więcej, jest gotowy poświęcić część obecnego wynagrodzenia i zgodzić się na zdecydowanie mniejszą pensję. Takie poświęcenie ze strony zawodnika będzie z korzyścią dla klubu, który od dawna zmaga się z problemami związanymi z Finansowym Fair-Play. Zejście z wynagrodzenia zwolni w budżecie ogromną pulę środków.

Należy pamiętać, że w kontekście kapitana reprezentacji Polski wciąż pisze się o transferze do innego klubu. Najwięcej mówi się o Serie A, gdzie interesuje się nim AC Milan. W grę wchodzi również Arabia Saudyjska, która oferuje gigantyczne pieniądze oraz MLS.

W tym sezonie Lewandowski ma na swoim koncie 17 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 8 bramek.