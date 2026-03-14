Barcelona w szoku. Haaland wybrał klub, w którym chce grać w przyszłości

Erling Haaland nie zamierza na ten moment odchodzić z Man City. Gdyby kiedyś zmienił zdanie, wybrał klub, do jakiego chciałby trafić. Fichajes przekonuje, że jest to Real Madryt, a nie FC Barcelona.

Real Madryt czy FC Barcelona? W tym klubie chce grać Haaland

Manchester City wiedział, co robi, gdy na początku 2025 roku zaproponował największej gwieździe nowy kontrakt. Ku zaskoczeniu wszystkich Erling Haaland zgodził się przedłużyć umowę aż o dziewięć i pół roku. Jest to jedna z najdłuższych i największych umów w historii piłki nożnej. Decyzja Obywateli okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ napastnikiem interesują się inne kluby.

Najczęściej łączy się Norwega z FC Barceloną oraz Realem Madryt. Co więcej, jeden z kandydatów na prezydenta Katalończyków był przekonany, że Blaugrana pozyska Erlinga Haalanda i ma na to większe szanse niż Królewscy. Wypowiedź Victora Fonta została szybko zdementowana przez agentkę piłkarza. Rafaela Pimenta jasno oznajmiła, że transfer do Katalonii jest wykluczony.

Obecnie nie ma tematu zmiany klubu. Niemniej jednak w przyszłości Haaland może zmienić zdanie i spróbować sił w nowej lidze. Z informacji Fichajes wynika, że jeśli kiedyś ma dojść do transferu, to 25-latek na pewno nie trafi do Barcelony, a do Realu Madryt. Źródło powołując się na bliskie otoczenie zawodnika, przekonuje, że to najbardziej naturalny krok dla norweskiej gwiazdy.

Haaland ma imponujące statystyki podczas pobytu w Premier League. Łącznie w barwach Man City uzbierał 188 występów, w których zdobył 153 bramki. Wartość rynkowa napastnika szacowana jest na oszałamiające 200 milionów euro.