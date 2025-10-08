Barcelona otrzymała polecenie transferu. Flick wybrał następcę Lewandowskiego

Barcelona powinna latem sprowadzić Serhou Guirassy'ego, taka jest decyzja Hansiego Flicka, który zdecydował, że to gracz Borussii Dortmund będzie następcą Roberta Lewandowskiego, o czym poinformował serwis "El Nacional".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona sprowadzi Serhou Guirassy’ego z Borussii Dortmund?!

Barcelona z pewnością w letnim okresie transferowym będzie musiała zdecydować się na modyfikację linii ofensywnej. Wiadomo bowiem, że wraz z końcem czerwca 2026 roku wygasa kontrakt Roberta Lewandowskiego i nie jest wykluczone, że Polak wówczas odejdzie z Dumy Katalonii lub – co chyba bardziej prawdopodobne na ten moment – zostanie, ale będzie pełnił rolę rezerwowego.

Tak, czy inaczej klub musiałby sprowadzić nowego środkowego napastnika najwyższej klasy. W tym kontekście w ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele nazwisk, ale decyzja Hansiego Flicka już zapadła. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Barcelona otrzymała polecenie sprowadzenia Serhou Guirassy’ego z Borussii Dortmund. 29-letni napastnik jest wyborem Flicka i ma kosztować Dumę Katalonii tylko 65 milionów euro, co byłoby sporą okazją względem innych kandydatów.

Serhou Guirassy w tym sezonie rozegrał dla BVB w sumie 13 spotkań i zdobył w nich 10 goli oraz zanotował trzy asysty. 29-letni napastnik wcześniej przez lata występował w lidze francuskiej oraz niemieckiej, szczególnie w ostatnich kilku sezonach imponuje formą. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 45 milionów euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

