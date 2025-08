Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Casado, Fermin lub Christensen – ktoś z nich może opuścić Barcelonę

FC Barcelona rozważa sprzedaż Marca Casado, wychowanka La Masii, mimo że jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku. Klub wycenił go na ok. 30 milionów euro i jest gotów wysłuchać ofert – zwłaszcza jeśli sam zawodnik zdecyduje się odejść. Środkowy pomocnik stracił na znaczeniu w drugiej części sezonu i nie jest obecnie pierwszym wyborem Hansiego Flicka.

Decyzja Katalończyków wynika z nadmiaru pomocników – w kadrze znajduje się siedmiu graczy na tę pozycję, w tym Fermin Lopez, Pedri, Gavi, De Jong, Dani Olmo i Marc Bernal. Sprzedaż któregoś z nich pomogłaby też w rejestracji nowych piłkarzy. Latem sfinalizowano transakcje z udziałem Marcusa Rashforda, Joana Garcii i Roony’ego Bardghija.

Poza Casado możliwe są również odejścia Christensena i Fermina. Choć Barcelona oficjalnie nie wystawiła ich na sprzedaż, to nie wyklucza transferów, jeśli pojawią się odpowiednie oferty, a sami zawodnicy wyrażą chęć zmiany otoczenia.

Casado ma za sobą udany sezon, ale konkurencja w środku pola może skłonić go do odejścia. Barcelona nie chce stracić kontroli nad jego przyszłością, więc rozważa opcję sprzedaży z klauzulą odkupu lub wypożyczenia. Z kolei Fermin może przynieść zysk w postaci 70 milionów euro, które jest gotów zapłacić Manchester United.